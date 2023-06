Obwohl sich Oliver und Amira Pocher derzeit in einer "schwierigen" Phase ihrer Ehe befinden, betont der Komiker nun: "Alles wunderbar."

Zunächst das Gerücht, dann die gemeinsame Bestätigung per Podcast: In der Ehe zwischen Oliver (45) und Amira Pocher (30) sind eigener Aussage nach "schwierige" Zeiten angebrochen. Im Rahmen einer Veranstaltung in Offenbach äußerte sich Oliver Pocher nun gegenüber RTL einmal mehr zur Ehekrise. Dort betonte er aber auch, dass es derzeit "keine Wasserstände zu vermelden" gebe.

Funkstille herrsche jedenfalls definitiv nicht: "Wir treten ja zusammen auf, wir sind überall zusammen." Allen voran in ihrem gemeinsamen Talkformat. "Ich rede ja auch mit Amira ganz normal in unserem Podcast, wo wir über alles und alle persönlichen Befindlichkeiten reden. Es gehört zum Leben mit dazu - und weiter geht's", so Pocher. Seine Botschaft an alle Fans: "Man muss sich keine Sorgen um mich machen" und "alles wunderbar."

Ausführliche Analyse im Podcast

In der jüngsten Ausgabe von "Die Pochers!" gab das Paar an, über die Ehekrise reden und so "vor der eigenen Haustür" kehren zu wollen. Sie könnten und wollten ihre Probleme nicht verstecken. "Wir drücken uns auch nicht vor schwierigen Themen", betont Oliver Pocher. "Es ist halt im Moment schwierig", ergänzt seine Frau. "Das wissen auch die Leute in unserem Umfeld und einer hat dann auch gequatscht, aber so ist es." Im Gespräch mit ihrem Mann erzählt die Moderatorin weiter: "Das verflixte siebte Jahr, oder so." Auf die Frage von Oliver Pocher, wo denn ihr Ehering sei, antwortet sie: "Ich mache aktuell so viel Sport, der liegt im Fitnessraum." Sie trage aber schon seit Wochen gar keinen Schmuck mehr.

Sie wüssten selbst noch nicht, wie es weitergehe. "Wenn wir Genaueres wissen, werden wir es euch erzählen." Sie müssten erstmal für sich "ein paar Dinge klären" und "alles sauber weiterlaufen lassen, allein schon für die Kinder". Welche Probleme das Paar genau belasten, behalten die Pochers allerdings für sich. "Was gar nichts damit zu tun hat, ist die Patchwork-Situation", betont der Comedian.

Seit sieben Jahren sind die beiden ein Paar. Sie lernten sich 2016 über "Tinder" kennen, im Herbst 2019 gaben sie sich auf den Malediven das Jawort. Ihre Söhne kamen 2019 und 2020 zur Welt. Zuvor war Oliver Pocher von 2010 bis 2014 mit Alessandra Meyer-Wölden verheiratet, mit der er drei Kinder hat.