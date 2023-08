Oliver Pocher gibt selten Einblicke in sein Familienleben.

Oliver Pocher hat auf Instagram mitgeteilt, dass sein Vater Gerhard einen schweren Schlaganfall erlitten hat.

Mit rührenden Worten hat Oliver Pocher (45) seinem Vater auf Instagram zum Geburtstag gratuliert und dabei sowohl eine traurige Enthüllung als auch eine wichtige Botschaft geteilt: Gerhard Pocher (74) hatte einen schweren Schlaganfall.

Zu einer Fotoreihe, in der Vater und Sohn immer wieder auf gemeinsamen, lustigen Schnappschüssen zu sehen sind, schreibt der Komiker: "Heute wird mein Vater ein Jahr älter. Was für ein Jahr liegt hinter ihm. Ein schwerer Schlaganfall hat in den letzten Wochen einiges verändert, aber aufgrund der schnellen und kompetenten Hilfe der Ärzte und des Krankenhauspersonals, der Arbeit und Betreuung des Reha Teams hat mein Vater nochmal mehr als Glück gehabt."

Keine neuen Folgen von "Papa und Pocher auf Reisen"

Gerhard Pocher sitze an seinem Geburtstag demnach "schon wieder eigenständig und ohne Hilfe am Schreibtisch" und erledige seine Finanzbuchhaltung. Allerdings habe der Schlaganfall nun auch zur Folge, dass das Vater-Sohn-Duo nicht mehr an seinem RTL-Format "Papa und Pocher auf Reisen" festhalten könne, "weil die Reisestrapazen einfach zu groß sind und es für meinen Vater zu anstrengend wäre". Die zweiteilige Doku lief unter anderem im Juni 2020 im Fernsehen.

Oliver Pocher sei dennoch dankbar für die Sendung und der damit verbundenen Reise nach Thailand, "denn die Zeit und die Erinnerungen kann uns keiner mehr nehmen". Anschließend richtet sich der Comedian an seine Fans und Follower: "Genießt die Zeit mit Eurer Familie und Euren Eltern. Sie wird nie wieder zurückkommen und das Schicksal schlägt manchmal schneller zu, als es uns allen lieb ist."

Oliver Pocher: "Ich liebe Dich Papa"

Zum Abschluss gratuliert er seinem Vater Gerhard mit emotionalen Worten: "Lieber Papa, alles Gute zum Geburtstag und ich liebe Dich! Mögen noch einige fröhliche Jahre hinzukommen..."