von Christina Klein Die aktuelle Instagram-Story von Oliver Pocher beginnt harmlos, eher traurig wegen seiner gescheiterten Ehe. Doch dann folgt eine Anspielung auf die Affären-Gerüchte rund um Amira.

Die Ehe der Pochers geht den Bach runter, die Träume, "ein Team" zu bleiben trotz Beziehungsende sind in der vergangenen Woche ebenfalls geplatzt und Deutschland schaut zu. Wer macht was, sagen sie etwas zum Geschehen, stimmen die Gerüchte, die die "Bild"-Zeitung die Tage in Umlauf brachte, dass Amira einen neuen Partner haben soll?

Amira Pocher entfolgte Oliver diese Woche auf der Social-Media-Plattform Instagram. Ein klares Statement in der heutigen Welt, dass sie sich von ihm distanziert. Doch der deutsche Comedian provoziert auch weiter, ohne dass seine Noch-Ehefrau dabei zusieht. Ob der Affären-Gerüchte geht Pocher für ihn ungewöhnliche Wege, sein Privatleben bei Instagram zu teilen.

Seine aktuelle Instagram-Story beginnt damit, dass er die Follower wissen lässt, dass er mit seinen Eltern gerade die goldene Hochzeit feiere. 50 Jahre Ehe liegen hinter den Pocher-Eltern und auch seine Schwester ist seit 28 Jahren verheiratet, verrät er. Er selbst komme nur auf sechs Jahre mit zwei Ehen, scherzt er. "Ich sitz alleine hier", sagt er dann und wirkt bedrückt.

Als Nächstes teilt er ein altes Video von Tokio Hotel und ein Reposting von Luke Mockridge, doch dann eine unerwartete Wendung. Oliver Pocher und Amira besitzen zwei Handpuppen, die die beiden darstellen sollen. Das ein oder andere Mal agierten sie im und für den Podcast "Die Pochers" damit. Es existiert ein etwas älteres Video der Puppen, die mit den Stimmen der beiden aus dem Podcast unterlegt sind. Im Podcast kam es vor Kurzem zu einer lustigen Situation, die in diesem Reel aufgefangen wurde.

Oliver Pocher scheint davon auszugehen, dass Amira jemand Neuen hat

Während der Aufnahme zum Podcast scheint sich eine Spinne hinzugesellt zu haben. Amira Pocher schreit: "Oh Gott, es sitzt ne Spinne auf mir, oh Gott, oh Gott!" Oliver fragt nach "Was ist jetzt? Ne Spinne läuft jetzt bei dir lang?", sie bestätigt: "Die war bei mir im Schritt". Natürlich lässt der Comedian diese Steilvorlage nicht liegen und sagt: "Das ist allerdings sehr lustig, also wenn dir ne Spinne..." – sie unterbricht mit einer sexuellen Anspielung: "Ist schon so lange her", er vollendet seinen Satz "... wenn dir ne Spinne aus dem Schritt läuft, dann ist es halt wirklich, dann weißt du wo du stehst".

Zu dem Reposting der Spinnen-Szene schreibt Oliver Pocher nun "Damals noch lustig, weil ich dachte, es stimmt". Mit diesem Posting befeuert der 45-Jährige die derzeitigen Affären-Gerüchte rund um seine Noch-Ehefrau. Ob er sich damit auf eine Zeit in der Ehe bezieht oder die beiden sich bereits im Privaten getrennt hatten, dazu äußert Pocher sich nicht.

