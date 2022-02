Stolz postete Oliver Pocher am Montag auf Instagram Fotos vom Super Bowl.

In der Corona-Pandemie hat sich Oliver Pocher zum Moralapostel der Nation aufgeschwungen. Zuletzt stänkerte er gegen feiernde Karnevalisten. Für ihn selbst gelten keine Regeln: Beim Super Bowl zeigte er sich im vollen Stadion ohne Maske.

Es sollte wohl lustig sein: In einem Instagram-Video imitierte Oliver Pocher vor drei Monaten einen Corona-Intensivpatienten, der sich mit Gehilfe durch das Zimmer müht und mit röchelnder Stimme spricht: "Ich war damals am 11.11. auf der Zülpicher Straße und hab da richtig Karneval gemacht. (...) Ich lass mir doch von denen da oben nicht sagen, ob ich Spaß haben kann oder nicht."

Der Dargestellte soll ein Jeck nach zwei Monaten Beatmung auf der Intensivstation sein. Das närrische Treiben in Köln war dem Comedian ein Dorn im Auge: "Es wird gefeiert, als wenn es kein Morgen gibt", polterte Pocher damals. "Es ist der Wahnsinn, was da los ist." Menschenansammlungen im 2G-Bereich unter freiem Himmel hielt er für verantwortungslos und ließ das alle Welt wissen.

Das Video war schon damals geschmacklos. Doch angesichts von Pochers eigenem Verhalten ist das vielleicht gar nicht sein größtes Problem. Denn für den Entertainer selbst scheinen keine Regeln zu gelten. Am Montag postete der 43-Jährige auf Instagram gleich mehrere Bilder und Videos, die ihn im SoFi Stadium in Los Angeles beim Super Bowl zeigen. Unter 70.000 Menschen, ohne Maske. Was zweifellos regelkonform war, aber das war das von Pocher kritisierte Verhalten der Karnevalisten ja auch.

Was Oliver Pocher bei anderen geißelt, gilt für ihn nicht

Ein Verhalten, das Pocher vor Kurzem noch mit scharfen Worten geißelte, für das er Karnevalisten prognostizierte, sie könnten in drei Monaten als Intubierte gehen - das scheint für ihn selbst kein Problem zu sein.

Entsprechend scharf fielen auch die Kommentare zu dem Foto aus. Die User warfen ihm Doppelmoral und Unglaubwürdigkeit vor. "Der Coronaprediger! Peinlicher geht's kaum noch", schrieb ein Follower.

Offenbar scheint Pocher selbst klargeworden zu sein, wie verlogen seine alten Videos sind. Mittlerweile hat er seine alten Videos gelöscht, doch Aufnahmen davon sind im Netz noch auffindbar.

Pocher verstieß bereits zuvor gegen Hygieneregeln

Es ist nicht das erste Mal, dass der Mann durch scheinheiliges Verhalten auffiel. Pocher, der sich monatelang über das nicht Corona-konforme Verhalten von Influencern echauffiert hatte, verstieß selbst im vergangenen September gegen die Hygieneregeln beim Strandkorb Open Air im schleswig-holsteinischen Hartenholm.

Zwei Polizeibeamte mussten ihn vom Gelände führen. Selbst da zeigte sich Pocher nicht einsichtig und leistete erbitterte Gegenwehr. Regeln gelten eben immer nur für die anderen.

So war es nun auch beim Super Bowl. Den kann man natürlich nicht ganz mit dem Karneval in Köln vergleichen. Einer Stadt, in der die Inzidenz seinerzeit bei 250 lag, wie Pocher empört anmerkte.

In Kalifornien lag die Inzidenz am Sonntag bei weit über 300.