Gemeinsam erspielten Oliver Pocher und Amira Mitte Oktober bei einer Aufzeichnung von "Wer wird Millionär?" 125.000 Euro für den guten Zweck. Zwar war das Promipaar zu diesem Zeitpunkt privat längst getrennt, doch als Team agierten sie immer noch beruflich und privat. Doch diese Woche veränderte nicht nur das Leben für einige Kinder im Rahmen des RTL-Spendenmarathons – auch Oliver Pocher wird die Zeit nach der Aufzeichnung in seinem Leben nicht mehr vergessen. Er selbst sagt "Nach der Aufzeichnung ist mein Leben nicht mehr so gewesen wie es vorher ist".

In der aktuellsten Folge des Podcasts "Die Pochers! Frisch recycelt", den er zum vierten Mal mit seiner ersten Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden aufnahm, gibt er den Zuhörern einen Einblick, was nach der beliebten Show passierte. Er spricht davon, dass ihm zugetragen wurde, dass es einen Mann in Amiras Nähe geben könnte, wo er vermutet "da ist irgendwas". An dem besagten Wochenende im Oktober "ging es dann richtig steil", so Pocher.

Dann erzählt Pocher von einer beruflichen Anfrage, für die er nach Sri Lanka hätte fliegen müssen. Leider überschnitt sich die Jobanfrage mit der Betreuung seiner beiden Jungs, die er gemeinsam mit Amira hat. Kurzerhand habe er Amira dann gefragt, ob sie aushelfen könne und sich um die Kinder kümmern könnte. "Es ging schon um ein paar Zehntausende Euros.... War jetzt nicht so, dass man da für ein bisschen Spaß und Spesen hinfliegt". Doch Amira lehnte ab.

Oliver Pocher begab sich auf Recherche

Daran änderte auch die Nachfrage von Pocher nichts, ob ihr Aufenthalt in Wien beruflicher Natur sei und ob es möglich wäre, etwas ihrer Planung zu verschieben. "Ne, das kann man nicht verschieben, das steht schon seit Wochen fest, kann man nicht machen", soll laut Pocher Amiras Antwort gewesen sein. Daraufhin musste Oliver Pocher die Jobanfrage ablehnen.

Doch er kam auf die Idee zu schauen, wo sich der vermeintliche Mann, der sich in Amiras Nähe aufhalten soll, an dem besagten Wochenende befinden würde. Seine Recherche und das Stalken des Tourplans des Mannes ergab, dass dieser zur gleichen Zeit in Wien sein würde wie seine Noch-Ehefrau. "Dann kam halt Schwung in die Veranstaltung", so Pocher im Podcast. Amira selbst soll dann auch an einem Freitag mit einem Cappy auf dem Kopf Gast der Veranstaltung in Wien gewesen sein, soll von Fans erkannt worden sein und sogar Fotos gemacht haben.

Sandy gibt den Wunsch bisher nicht auf, dass man als Patchwork-Familie doch noch Weihnachten zusammen verbringen könnte. Sie bietet im Podcast an, mit den drei gemeinsamen Pocher-Kindern und ihren beiden aus der zweiten Ehe von Miami nach Köln zu kommen, sodass alle zusammen Weihnachten verbringen könnten. Bisher scheint es aber unklar, wie der Heilige Abend bei Pochers aussehen wird.

