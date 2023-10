von Christina Klein Oliver Pocher ist nicht umsonst Comedian und immer für einen Spaß zu haben. Am Samstagabend veröffentlichte er, wie es mit dem beliebten Podcast "Die Pochers" weitergehen wird – ohne Amira.

Als Oliver Pocher vergangene Woche das Aus des Podcasts "Die Pochers" verkündete, weil er Amira nach Aufkommen von Affären-Gerüchten künftig in der Zusammenarbeit nicht mehr vertrauen könne, waren viele Fans enttäuscht. Zwar hatte sich das Paar bereits vor Wochen getrennt, zusammenarbeiten wollten die beiden jedoch weiterhin.

Die Reaktionen der Fans gingen von Enttäuschung bis zu drastischen Schritten wie: "Dann kann ich mein Podimo-Abo jetzt ja kündigen." Pustekuchen, denn Pocher ist schon längst ein neuer Coup eingefallen. In Tagen nach der Verkündung des Endes sagte er bereits, dass es weitergehen werde, wie üblich, immer freitags. Nur die Frage blieb, mit wem?

Sandy Meyer-Wölden rettet Oliver Pochers Podcast "Die Pochers"

Die Antwort gab der Anbieter Podimo nun in seiner Instagram-Story. Kurz darauf postete Pocher das neue Cover. Es ist ein echter Kracher in der Podcast-Welt, denn Pocher ersetzt die eine Ex-Frau einfach mit der anderen. Ab sofort kommt die Mutter seiner ersten drei Kinder ans Mikrofon: Sandy Meyer-Wölden.

Das Cover bleibt fast gleich, Sandy nimmt kurzerhand Amira Pochers Platz ein. Der neue Pocher-Podcast bekommt den Zusatz "frisch recycelt". Das Ehe-Aus der beiden liegt zehn Jahre zurück. Ihr Verhältnis galt lange als angeschlagen. Amira Pocher soll einen großen Beitrag dazu geleistet haben, dass sich die Eltern dreier Kinder wieder annäherten und sogar eine freundschaftliche Basis zueinander fanden. So freundschaftlich offenbar, dass seine Ex-Frau ihm nun zur Seite steht und mit ihm gemeinsam das Podcast-Projekt "Die Pochers" wieder zum Leben erweckt.

Pocher schreibt zu dem Instagram-Posting mit dem Coverbild: "Es gibt ab Freitag VIEL zu besprechen. Der Podcast bleibt in der Familie." Und auch Promis wie Mariella Ahrens finden die Aktion des Comedian die eine Ex durch die andere zu tauschen super witzig. Sie kommentiert das Bild mit den Worten: "Wie witzig – cooler Move".

