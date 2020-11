Sie sollte in Oliver Pochers Show "Gefährlich, ehrlich" von der US-Wahl berichten, doch ihr Ex-Mann entlockte ihr ein Geheimnis: Alessandra Meyer-Wölden hat sich von ihrem zweiten Mann getrennt.

Damit hatte wohl niemand gerechnet – am wenigstens sie selbst. Alessandra Meyer-Wölden berichtete für die RTL-Show "Pocher – gefährlich, ehrlich" live aus New York von der US-Wahl. Doch ihr Ex-Mann Oliver Pocher interessierte sich nicht nur für die Atmosphäre vor Ort und das spannende Duell zwischen Donald Trump und Joe Biden. Der 42-Jährige stellte völlig unvermittelt eine sehr persönliche Frage. "Bist du momentan noch glücklich in festen Händen oder hat sich an deinem Status irgendetwas verändert?", wollte Pocher wissen.

Meyer-Wölden war sichtlich überrascht und drückte sich zunächst um eine Antwort. "Ach Oli, du kannst deine Klappe auch wirklich nicht halten. Das ist wirklich Wahnsinn", sagte die 37-Jährige und wandte sich Hilfe suchend an Pochers aktuelle Frau Amira. Schließlich offenbarte Alessandra Meyer-Wölden: "Es ist tatsächlich so, dass ich mich in dieser Wahl einvernehmlich getrennt habe und wieder Single bin."

Alessandra Meyer-Wölden ist wieder Single

Die gebürtige Münchnerin lebt seit mehreren Jahren mit ihren Kindern in Miami. Dorthin war sie nach der Scheidung von Oliver Pocher im Jahr 2014 gezogen. Später heiratete Meyer-Wölden erneut. Über ihren zweiten Ehemann Martin ist allerdings kaum etwas bekannt. "Er möchte nicht in der Öffentlichkeit stehen, und ich respektiere das auch. Er ist mindestens genauso schüchtern wie meine Mutter. Wenn nicht noch schüchterner. Es ist nicht immer einfach, diesen Spagat zu bewältigen, da ich nun einmal in der Öffentlichkeit stehe. Er wusste das von Anfang an", sagte Meyer-Wölden 2017 der "Bild am Sonntag".

Mit Oliver Pocher hat die 37-Jährige drei gemeinsame Kinder, eine Tochter und Zwillingsjungs, mit ihrem zweiten Mann bekam sie erneut Zwillingssöhne. Nun ist die fünffache Mutter also wieder Single, und auch dazu gab's eine Spitze von Oliver Pocher. "Ich mache mir keine Sorge, dass du lange allein sein wirst. Wir hoffen natürlich für dich privat nur das Beste, toi toi toi. Auf den nächsten Mann!", sagte er in seiner Show.

Quellen: TV Now, "Bild am Sonntag"

