Um ein Statement zu setzen, zog sich Sky-Expertin Tabea Kemme beim Topspiel am Samstagabend ein spanisches Fußballtrikot an. Damit wollte sie ein Zeichen im Skandal um Luis Rubiales setzen – zum Missfallen von Fußballfan Oliver Pocher.

Der FC Bayern konnte am Samstagabend einen Rückstand gegen Borussia Gladbach aufholen und am Ende sogar gewinnen. Doch das war es nicht, was Oliver Pocher interessierte. Der Hannover-Fan störte sich an einer Aktion von Sky-Expertin und Ex-Fußballprofi Tabea Kemme.

Oliver Pocher kritisiert Tabea Kemme für Rubiales-Aktion

Kemme hatte sich für ihren Einsatz am Samstagabend ein Trikot der spanischen Frauen-Nationalmannschaft angezogen. So wollte die Moderatorin ein Zeichen gegen den umstrittenen spanischen Fußball-Präsidenten Luis Rubiales setzen. Nach dem WM-Finale der Spanierinnen gegen die Engländerinnen küsste Rubiales Spielerin Jennifer Hermoso bei der Siegerehrung auf den Mund – gegen deren Willen, wie sie später erklärte. Seitdem fordern viele Fans einen Rücktritt des Funktionärs, er wiederum weigert sich und sieht keine Schuld bei sich. Kemme drückte augenscheinlich Hermoso und den anderen Spielerinnen ihre Solidarität aus. Pocher wiederum fand das übertrieben.

Auf Instagram postete der Comedian ein Bild von Kemme, Lothar Matthäus und Sebastian Hellmann und schrieb dazu: "Manchmal kann man es auch als Expertin übertreiben." Relativ deutlich machte er außerdem, was er von dem Skandal um Rubiales hält. "Wie aus einer definitiv fragwürdigen Szene, über die sich noch die Mannschaft im Bus amüsiert, irgendwann eine Staatsaffäre gemacht wird ... okay ... Aber wieder ein Beispiel für schnelles Like abholen", motzt der Komiker. "Und es gibt Frauen, die WIRKLICH übergriffig behandelt werden", sagt er. Kemme teilte Pochers Story und schrieb dazu, er würde sexuelle Nötigung verharmlosen. Das ließ er nicht auf sich sitzen, antwortete erneut.

Hin und Her auf Instagram

"Das Tragen eines Spanien-Trikots hat da sicherlich ein Wahnsinnszeichen gesetzt, für Frauen die sexuell genötigt werden, im Frauenhaus sitzen und auf Sky Go sich das Topspiel am Samstag anschauen", antwortete er. "Ich glaube, da geht es beim Verband in Sambia wesentlich härtere Anschuldigungen an den Trainer. Also nächste Woche Sambia-Trikot", schrieb er. Zur Erklärung: Dem Trainer der Frauen-Nationalmannschaft aus Sambia wurde im Vorfeld der WM vorgeworfen, er würde mit Spielerinnen schlafen.

Für Pocher ist Kemmes Aktion nur ein Versuch, sich "Applaus abzuholen". "Schönen Sonntag noch, Grüße an Lothar, den ich bald an gescheiterten Ehen einhole", scherzt er am Ende seines Postings.

