Humor sei sein Ventil, um die Trennung von Amira zu verarbeiten, sagte Oliver Pocher jüngst im RTL-Interview. Den Worten lässt er nun Taten folgen: Ab Januar 2024 geht er als "Der Liebeskasper" auf Tournee.

Die Trennung von Oliver und Amira Pocher beherrscht seit Monaten die Schlagzeilen. Der 45-Jährige selbst sorgt dafür, dass es wohl noch länger so bleibt. Auf Instagram hat Pocher jetzt verkündet, dass er ab dem kommenden Jahr auf Tournee gehen und in seinem neuen Comedy-Programm seine gescheiterte Ehe thematisieren wird. Die Tour läuft unter dem Titel "Der Liebeskasper". Auf dem Plakat ist Pocher mit vier Kussmündern im Gesicht zu sehen. Zudem trägt er ein weißes T-Shirt mit der Aufschrift "Love On Tour" – eine Anspielung auf die gleichnamige Tournee des britischen Sängers Harry Styles.

"Der Liebeskasper": Oliver Pocher geht ab Januar 2024 auf Tour

Der erste Auftritt Pochers ist am 5. Januar 2024 in Rust geplant, weitere zwölf im Januar folgen. Zudem kündigte Pocher an, in der kommenden Woche zusätzlich Termine für Hamburg, Berlin, Österreich und die Schweiz bekanntgeben zu wollen. "Ich hoffe, ihr habt Spaß. Es gibt einiges zu erzählen, wenn ich nur so Revue passieren lasse, was in letzter Zeit passiert ist, dann wird es zumindest für euch ein lustiger Abend", wandte sich Pocher in einer Instagram-Story an seine Fans.

In seinem Kommentar schreibt er: "Der Liebeskasper kommt in deine Stadt (...) Und er hat einen Sack guter Laune mitgebracht. Er hat sie alle gehabt und auch wieder verloren. Warum machen sich eigentlich alle immer zum Liebeskasper und stehen am Ende alleine da?" In dem Programm soll es nicht nur um Pochers gescheiterte Beziehung zu Amira gehen, sondern auch um andere Promi-Paare wie etwa Heidi Klum und Tom Kaulitz oder Laura und Michael Wendler. Am Ende seines Beitrags schreibt Pocher ironisch: "Dieses Event ist eine Charity Gala und 50 Prozent der Einnahmen gehen in den Amira & Sandy Fonds, den Rest teilen sich Boris Becker und der Wendler."

Oliver Pocher lästerte schon über andere Ex-Freundinnen

Einen Hinweis auf Pochers bevorstehende Tour gab es bereits in seinem Interview mit RTL-Moderatorin Frauke Ludowig. "Für mich ist die beste Therapie, dass wir alle miteinander darüber lachen. Mein Ventil ist Comedy. Da bin ich noch nicht ganz fertig mit der Veranstaltung", sagte er. Bereits in der Vergangenheit hat sich Oliver Pocher öffentlich über seine Ex-Freundinnen geäußert – mit Comedy hatte das allerdings nicht immer etwas zu tun.

So sagte er beispielsweise 2010 über Schauspielerin Jessica Schwarz, mit der er Ende der 90er liiert war: "Ohne ihr nahe treten zu wollen: Jessica Schwarz hatte doch noch nie eine richtig große Rolle, mit der sie durchgestartet wäre." Über Monica Ivancan, mit der er vier Jahre zusammen war, lästerte er im vergangenen Jahr, nachdem sie ihn beim Oktoberfest ignoriert hatte: "Vielleicht war sie so zugebotoxt, dass sich ihre Lippen nicht mehr bewegen. Vielleicht hatte sie aber auch einen Schlaganfall oder kann nicht richtig reden." Und Tennisspielerin Sabine Lisicki sprach er eine erfolgreiche Karriere ab. "Ich war nie mit einer Sportlerin zusammen. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man mit einer Spitzensportlerin zusammen ist", sagte Pocher 2017.

Quelle: Instagram Oliver Pocher

