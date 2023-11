In ihrer zweiten gemeinsamen Podcast-Folge kommen Oliver Pocher und Alessandra Meyer-Wölden erneut auf Amira Pocher zu sprechen. Nachdem diese auch Meyer-Wölden auf Instagram entfolgt ist, reagiert der Comedian gereizt.

Auch in der zweiten Folge ihres neuen Podcasts ledern Oliver Pocher und Alessandra Meyer-Wölden gegen Amira Pocher. Meyer-Wölden tut das jedoch eher widerwillig. Gleich zu Beginn geht es im Gespräch um Amiras Aktivitäten auf Instagram. Dass sie nach der ersten Podcast-Episode auch Meyer-Wölden auf der Fotoplattform entfolgt ist, sorgt bei den beiden für gemischte Reaktionen.

Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden äußern sich zu Amira Pochers Instagram-Aktivitäten

Während Meyer-Wölden eher beschwichtigt, haut Pocher gewohnt drauf. Beiden sei es nicht direkt aufgefallen, aber "Social-Media-Detektive" hätten sie darauf hingewiesen, sagen die ehemaligen Eheleute. "Ich nehme ihr das überhaupt nicht übel", sagt Meyer-Wölden. "Wenn Emotionen im Spiel sind sich das über Tage und Wochen hochkocht, kann das schon mal passieren, dass man irrationale Entscheidungen trifft", beschwichtigt die 40-Jährige. Mit der Zeit würde sich sicher alles etwas beruhigen, weil man ja allein schon wegen der Kinder Kontakt habe.

Pocher sieht das, wenig überraschend, anders. "Wir haben uns in unserem Podcast immer wahnsinnig über diese Trennungsgeschichten lustig gemacht, wenn dann die Leute sich gegenseitig entfolgen und immer diese üblichen Sachen. 'Ich lösch jetzt alle Bilder von ihm und dann entfolge ich ihm'", äfft der Comedian nach. "Das Einzige, was noch fehlt, ist das Profil auf privat stellen", so Pocher." Das finde ich so wahnsinnig lächerlich", motzt er. Grundsätzlichen seien ihm Followerzahlen "natürlich scheißegal", erklärt er, redet sich aber dennoch in Rage. "Sie kann mich ja scheiße finden, sie kann dich scheiße finden, (…), aber mach’s doch in drei Monaten, wenn es keiner mitbekommt. Dann ist es auch keine große Geschichte mehr", sagt er.

Auch auf Frauke Ludowig kommen sie zu sprechen

Meyer-Wölden versucht weiter, ihren Ex-Mann und Podcast-Partner zu beschwichtigen – ohne Erfolg. Auch für Amira Pocher sei es eine Achterbahnfahrt aus "Wut und Enttäuschung". Fast zehn Minuten sprechen die beiden über Amiras Instagram-Aktivitäten. "Du bist schon wieder richtig in Fahrt", stellt Meyer-Wölden fest.

Auch auf das RTL-Interview von Frauke Ludowig mit Pocher kommen die beiden zu sprechen. Darin hatte der Komiker kein Blatt vor den Mund genommen. Es sei eine Live-Sendung gewesen, und da treffe er manchmal nicht den richtigen Ton, räumt Pocher selbst ein. "Die arme Frauke, die hat 30 Jahre Erfahrung, (...) und du hast sie gar nicht mehr zu Wort kommen lassen", fasst Meyer-Wölden es zusammen. Irgendwie finden beide doch wieder die Kurve zu Amiras Instagram-Feed. Ob er denn schon mal einen Shitstorm erlebt habe, wie ihn Amira gerade erlebe, will Meyer-Wölden wissen. Da kann Oliver Pocher nur lachen. Kommentare würden ihn nicht beschäftigen, außerdem seien viele davon konstruktiv, sagte er.

Immer wieder probiert seine Ex-Frau und neue Podcast-Partnerin, ihn zu besänftigen. Irgendwann würden die drei ohnehin wieder gemeinsam mit allen gemeinsamen Kindern Weihnachten feiern, glaubt Meyer-Wölden. Auch Taylor Swift und Jenny Elvers thematisieren die beiden, doch Pocher nutzt fast jede Chance, um wieder auf Amira zurückzukommen und zu sticheln. "Oli, jetzt sei doch mal lieb", sagt Meyer-Wölden. Der Zug ist wohl abgefahren.

