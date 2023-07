Oliver Pocher über Ehekrise: "Ich nutze jede Gelegenheit, um nicht zu Hause zu sein."

Offiziell befinden sich Oliver und Amira Pocher in einer "schwierigen Phase". In einer Samstagabend-Show sprach der Comedian über seine ehelichen Probleme.

Zunächst das Gerücht, dann die gemeinsame Bestätigung per Podcast "Die Pochers!": In der Ehe zwischen Oliver, 45, und Amira Pocher, 30, sind eigener Aussage zufolge "schwierige" Zeiten angebrochen. Bislang gäbe es aber keine "Wasserstände zu vermelden", wie das Paar versichert.

Funkstille herrsche jedenfalls definitiv nicht: "Wir treten ja zusammen auf, wir sind überall zusammen." Allen voran in ihrem gemeinsamen Talk-Format. "Ich rede ja auch mit Amira ganz normal in unserem Podcast, wo wir über alles und alle persönlichen Befindlichkeiten reden. Es gehört zum Leben mit dazu - und weiter geht's", so Pocher. Seine Botschaft an alle Fans: "Man muss sich keine Sorgen um mich machen" und "alles wunderbar."

"Ich nutze jede Gelegenheit, um nicht zu Hause zu sein"

In der in der Unterhaltungssendung "Denn sie wissen nicht, was passiert", ausgestrahlt am Samstagabend, 1. Juli, äußerte sich Pocher dann aber etwas anders, als er von Moderator Thomas Gottschalk auf seine aktuellen Eheprobleme angesprochen wurde. "Du bist Überraschungsgast oder bist du zu Hause rausgeflogen?", fragte Gottschalk. Darauf entgegnete Pocher: "Ich bin noch nicht rausgeflogen, aber ich nutze jede Gelegenheit, um nicht zu Hause zu sein."

Wie es weitergehe, wissen die Pochers offenbar selbst nicht. "Wenn wir Genaueres wissen, werden wir es euch erzählen", erklärte das Paar in seinem Podcast. Sie müssten erstmal für sich "ein paar Dinge klären" und "alles sauber weiterlaufen lassen, allein schon für die Kinder". Welche Probleme das Paar genau belasten, behalten die Pochers allerdings für sich. Die Patchwork-Situation solle nichts damit zu tun haben.

Seit sieben Jahren sind die beiden ein Paar. Sie lernten sich 2016 über "Tinder" kennen, im Herbst 2019 gaben sie sich auf den Malediven das Jawort. Ihre Söhne kamen 2019 und 2020 zur Welt. Zuvor war Oliver Pocher von 2010 bis 2014 mit Alessandra Meyer-Wölden verheiratet, mit der er drei Kinder hat.

