von Christina Klein Man konnte Oliver Pochers Schmerz über die Trennung von seiner Frau Amira in den letzten Wochen durch emotionale Instagram-Postings spüren. Das Thema Fremdgehen ist im Hause Pocher offenbar schon länger ein "wunder Punkt".

Es ist das Finale des Erfolgs-Podcasts "Die Pochers". Oliver Pocher verkündete in dieser Woche auf Instagram: "Aufgrund der mir erlangten Erkenntnisse der letzten Tage und den dadurch entstandenen Vertrauensverlust ist eine weitere Zusammenarbeit mit Amira unmöglich. Damit endet unser Podcast mit einer letzten voraufgezeichneten Folge vom 11. September am kommenden Freitag." – Dieser Freitag ist der 27.10.2023 und obwohl der Inhalt der Podcast-Folge sechs Wochen alt ist, gibt er sehr zu denken beim pocherschen Rosenkrieg.

Die letzten beiden Folgen des Podcast wurden in Köln vor Publikum aufgezeichnet. Vor rund sechs Wochen waren Oliver und Amira Pocher bereits offiziell getrennt. Ihr Ehe-Aus nach vier Jahren und insgesamt sieben Jahren Beziehung wurde Ende August öffentlich. Als "Team" wollten sie künftig auch gemeinsam an Projekten arbeiten, doch dieser Plan ging schief. In der vergangenen Woche wurden Gerüchte laut, dass Amira Pocher längst einen neuen Freund haben soll, so behauptet es die "Bild"-Zeitung.

Oliver Pocher redet übers Fremdgehen, Amiras Blick verändert sich

Diese Gerüchte werden durch die finale Podcast-Folge jedoch befeuert. Zumindest das Thema Fremdgehen scheint im Hause Pocher nicht erst seit dieser Woche ein Thema zu sein. Auf gewohnt sarkastische Art finden sich in der letzten Folge immer wieder Anspielungen auf das neue Single-Leben der ehemaligen Partner. Auffällig ist, dass die letzte Folge sich hauptsächlich um Fragen aus dem Publikum dreht und damit der direkte Dialog der beiden so schmal wie möglich gehalten wird.

Eine Frau im Publikum sagt, dass ihr Freund auch noch eine Frage habe. Die Pochers fragen daraufhin das Paar, wie lange sie denn schon zusammen sind. "Dreieinhalb Jahre brutto", lautet die Antwort und die Zuschauerin erklärt, dass man heutzutage zwischen brutto und netto in der Beziehung unterscheide. Gemeint ist, dass es On-Off-Phasen gab, die beim Bruttowert ausgeblendet werden. Die anschließende Frage Oliver Pochers lautet: "Wer hat denn rumgebumst von euch beiden?" Betretenes Schweigen tritt ein und Amira sagt: "Wunder Punkt." Unklar ist hierbei: Meint sie Oliver Pocher oder das Zuschauerpaar? Ihr Noch-Ehemann ergänzt jedoch in einem doppeldeutigen Tonfall: "Kriegt ja keiner mit."

Dann analysieren die Pochers ihre eigene Beziehung, er fragt Amira: "Wie lange waren wir denn brutto zusammen?" Sie antwortet wie aus der Pistole geschossen: "Wir waren nie getrennt." Er erwidert: "Ja ähm, deswegen" und erntet einen starren, böse anmutenden Blick von Amira. Schnell versucht Pocher, die Situation ins Humorige zu retten: "Wir sind brutto immer noch zusammen." Das Thema wechselt dann schnell zurück zur eigentlichen Frage der Zuschauerin und geht in Richtung Tennis, weg vom heiklen Fremdgeh-Thema.

Quelle: Podimo