Nach vier Jahren Ehe getrennt Er sagt, sie sagt: Wie sich Amira und Oliver Pocher in den vergangenen Wochen über ihre Ehekrise äußerten

In den vergangenen Wochen sind Oliver Pocher und Ehefrau Amira Pocher mit ihrer Ehekrise sehr offen umgegangen. Jetzt ist ihre Beziehung endgültig gescheitert. Ein Rückblick.

Oliver Pocher und Amira Pocher haben in den zurückliegenden Sommermonaten etwas für prominente Paare Untypisches gemacht: Sie haben selbst über ihre Eheprobleme gesprochen und damit das Thema überhaupt in der Presse platziert. Jetzt nutzten die beiden eine neue Folge ihres Paar-Podcasts "Die Pochers" (Podimo) und verkündeten ihre Trennung.

Oliver Pocher und Amira Pocher: So thematisierten sie ihre Ehekrise

Bereits im "Bild"-Interview im März dieses Jahres stichelten Pocher und Pocher in die Richtung des jeweils anderen. Auf die Frage hin, ob er Amira gerne verwöhnte, antwortete der Comedian: "Ja, aber es ist immer schwieriger geworden. Und dann vergeht einem auch ein bisschen die Lust dran." Im gleichen Interview sagte Amira Pocher, dass sie sich ganz generell durchaus noch ein weiteres Kind vorstellen könnte. "Aber jetzt widmen wir uns erst mal den beiden. Wenn sie dann durchschlafen und mal Ruhe eingekehrt ist, kann man darüber wieder reden", sagte sie.

Wenige Monate später sah die Welt im Podcast schon etwas anders aus. Ende Juni war das Thema Ehekrise bereits Bestandteil im Podcast der beiden. "Wir drücken uns auch nicht vor schwierigen Themen", sagte Oliver Pocher. "Es ist halt im Moment schwierig", so Amira. "Das wissen auch die Leute in unserem Umfeld und einer hat dann auch gequatscht, aber so ist es", sagte sie über die bereits kursierenden Krisengerüchte.

Trennung nach vier Jahren Ehe

Oliver Pocher kommentierte außerdem, wieso er in letzter Zeit immer öfter alleine auf Events auftauchte. "Ich biete dir ja immer alles an, kannst überall mit hinkommen. Früher bist du gerne mitgekommen, jetzt mache ich es allein. Nur zu Hause sitzen bringt auch nichts", sagte er.

Anfang Juli stichelte Oliver Pocher dann auch im Fernsehen in Richtung seiner Ehefrau. In der RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert", wurde Pocher Anfang Juli von Moderator Thomas Gottschalk auf seine Eheprobleme angesprochen. "Du bist Überraschungsgast oder bist du zu Hause rausgeflogen?", fragte er. Darauf entgegnete Pocher: "Ich bin noch nicht rausgeflogen, aber ich nutze jede Gelegenheit, um nicht zu Hause zu sein."

Im August bewarb Amira ihre neue Dating-Show und sprach in der RTL-Sendung "Punkt 8" mit Marco Schreyl und Annett Möller über das Format. Die Moderatoren sprachen ihre Kollegin auch auf die Ehekrise an. "Wir werden immer ein Team sein, egal wie es weitergeht oder ausgeht. Ich hoffe, dass wir immer ein Team sein werden, natürlich. Das ist das Ziel", sagte Amira daraufhin.

Und auch im großen stern-Interview vor wenigen Wochen stichelte sie gegen ihren Ehemann, als sie über ihren Sohn sagte, "er wäre der erste Pocher, der ein Gentleman wird". In einer kürzlich ausgestrahlten Podcast-Folge vor der Trennungsnachricht erzählte sie außerdem, die nächste Freundin ihres Ehemannes würde sicher Anfang 20 sein.

Geschäftlich und als Eltern von zwei Söhnen werden die Pochers weiterhin zusammenarbeiten.

Quellen: "Bild"-Zeitung / "Die Pochers" (auf Podimo)

