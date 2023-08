In den vergangenen Wochen haben Oliver Pocher und Ehefrau Amira Pocher immer wieder über ihre Ehe-Probleme gesprochen. Jetzt verraten die beiden: Sie haben sich getrennt.

Das verflixte siebte Jahr: Nach sieben Jahren Beziehung und vier Jahren Ehe haben sich Oliver Pocher und Noch-Ehefrau Amira Pocher getrennt. Darüber sprechen die beiden in ihrem Paar-Podcast "Die Pochers" (exklusiv auf Podimo).

Oliver Pocher und Amira Pocher haben sich getrennt

Als die beiden über die Influencerinnen Lisa und Lena sprechen, die nicht mehr zusammenarbeiten werden, spricht der Comedian die persönlichen Probleme seiner Ehe an. "Trennung ist doch ein schönes Stichwort", sagt er. Seine Noch-Ehefrau Amira reagiert: "Das ist jetzt die Überleitung? Hart", sagt sie. Sie ist es, die schließlich das Liebes-Aus verkündet. "Wir dachten uns, dass wir das hier, auf diesem Wege, wahrscheinlich am besten sagen können: Wir sind getrennt", so Amira Pocher. "Hoffentlich kriegen wir das hin und werden weiterhin ein Team sein", fährt sie fort. "Wir sind für euch weiterhin als Podcast-Paar da, privat nicht mehr. Außer, dass wir natürlich Eltern von wundervollen Kindern sind", erklärt die gelernte Visagistin.

Oliver Pocher, der bereits einmal verheiratet war, klingt resigniert. "Ich kann da jetzt gar nicht mehr dazu sagen. Was soll ich sagen? Ich will auch gar keine Glückskeks-Floskeln verbreiten oder pathetisch sagen, wir bleiben für immer verbunden. Finde ich anstrengend. (...)Ich wollte mich nicht trennen. Jetzt ist die Situation so, wie sie ist, und das muss man jetzt auch annehmen und gucken wie es weitergeht", sagt er.

Gegenseitige Sticheleien

Spekulationen um ihre Ehe hatten die beiden selbst über Wochen befeuert, indem sie diverse Male über Krisen sprachen. In der RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert", wurde Pocher Anfang Juli von Moderator Thomas Gottschalk auf seine Eheprobleme angesprochen. "Du bist Überraschungsgast oder bist du zu Hause rausgeflogen?", fragte er. Darauf entgegnete Pocher: "Ich bin noch nicht rausgeflogen, aber ich nutze jede Gelegenheit, um nicht zu Hause zu sein." Amira Pocher stichelte kürzlich im stern-Interview gegen ihren Ehemann, als sie über ihren Sohn sagte, "er wäre der erste Pocher, der ein Gentleman wird". In einer kürzlich ausgestrahlten Podcast-Folge erzählte sie außerdem, die nächste Freundin ihres Ehemannes würde sicher Anfang 20 sein.

Quelle: "Die Pochers" (auf Podimo)

