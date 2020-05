Oliver Pocher und Michael Wendler betrinken sich am Vatertag - für Pocher hat das üble Folgen

Aus Oliver Pochers und Michael Wendlers Feindschaft ist mittlerweile so etwas wie eine Zweck-Freundschaft geworden. Für Pochers neue RTL-Late-Night-Show haben sich der Comedian und der Sänger erneut zusammengetan. Anlässlich des Vatertags trafen sie sich zum gemeinsamen Besäufnis an einer Tischtennisplatte in Köln.

Oliver Pocher trinkt mit Michael Wendler

Dort spielten sie dann Bierpong und plauderten ein bisschen aus dem Nähkästchen. "Eigentlich hat mir Laura ja eine Junggesellenabschiedsparty verboten. Sie hatte die Befürchtung, dass ich vielleicht eine andere kennenlerne", erzählte Wendler, woraufhin Pocher antwortete: "Nee, wir machen einen riesigen Bogen um den Kinderspielplatz!" Beim Trinkspiel offenbarte der Comedian dann, dass er seine Ehefrau Amira bei Tinder kennengelernt habe. Wendler habe es ebenfalls auf der Plattform versucht, sei aber wegen einiger Fake-Vorwürfe schnell gesperrt worden.

Seine Verlobte Laura Müller lernte er dann bekanntlich bei einem seiner Auftritte kennen. Ein "Sechser im Lotto" sei sie gewesen. "Sie ist dann nach dem Auftritt zu mir ins Hotel gefahren. Wir hatten keinen Sex", verriet er Pocher. Auch über sexuelle Vorlieben plauderten die beiden. Pocher gab zu, dass Sex unter der Dusche für ihn nichts sei. Wendler pflichtete ihm da bei, sagte: "Ich bin aus dem Alter raus. Solche Wünsche kann ich leider nicht mehr erfüllen."

Wendler ist nicht pleite

Auch über Wendlers finanzielle Probleme sprachen die beiden. "Also unter uns: Ich bin nicht pleite. Ich habe nur keine 1,2 Millionen in Cash", sagte er. 2020 sollte das Jahr werden, in dem er nur auftritt, um seine Schulden abzuzahlen. "Und dann kommt Corona", sagte er.

Das Saufgelage mit dem Schlagersänger hatte für Oliver Pocher gravierende Folgen. Auf Instagram postete der 42-Jährige ein Video von sich, in dem er sich mehrmals übergibt. Er habe drei Infusionen vom Arzt bekommen müssen, erklärte er außerdem. Na dann, Prost.

Quelle: TV Now