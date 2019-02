Das Zhero Hotel im österreichischen Kappl ist bei den Promis offenbar gerade schwer angesagt: "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse verbrachte dort ihren Weihnachtsurlaub, Influencerin Anna Maria Damm urlaubte mit Freundinnen und ihrer Familie in dem Fünf-Sterne-Haus und zuletzt schickte auch Oliver Pocher nackte Grüße aus der Badewanne. Der Comedian postete am Valentinstag ein Foto auf seinem Instagram-Account, das ihn mit Handtuch um den Kopf und Rosenstrauß in der Hand zeigt. Offenbar eine Liebesbotschaft an seine Freundin Amira Aly.

Den Spabereich des Luxushotels testet nun auch Sarah Lombardi, die derzeit mit ihrem Sohn Alessio Ferien in Tirol macht. Die 26-Jährige teilte mehrere Fotos, die sie in der Badewanne zeigen. Bei Kerzenschein und frischem Obst genießt Lombardi das Schaumbad, während sich draußen der Schnee türmt. Ob es dieselbe Wanne ist, in der vor wenigen Tagen noch Oliver Pocher planschte? Blumenstrauß und Aussicht sehen jedenfalls ziemlich identisch aus.

Sarah Lombardi und Alessio haben Spaß im Schnee

Nach ihrem Triumph bei der Sat.1-Show "Dancing on Ice" hat sich Lombardi eine Auszeit verdient. Doch nach Monaten auf Schlittschuhen zieht es sie nicht etwa in die Wärme, sondern wieder in eine Winterlandschaft. In Ischgl saust sie auf dem Snowboard die Piste herunter, rodelt mit ihrem Sohn Alessio und sieht zu, wie der Dreijährige seine ersten Versuche auf Skiern unternimmt.

"Allessio har richtig viel Spaß. Er kann voll gut Skifahren. Den Kampfgeist hat er auf jeden Fall von der Mama", sagt die Sängerin in einer Instagram-Story. Wie lange der Mutter-Sohn-Urlaub in Ischgl noch dauert, hat Lombardi nicht verraten. Aber sicher gönnt sich die 26-Jährige nochmal eine kleine Auszeit im Spa - zumindest, bis der nächste prominente Besucher kommt und in der Wanne Platz nimmt.