Amira und Oliver Pocher haben in ihrem gemeinsamen Podcast über Helene Fischer gesprochen.

Wegen eines Rippenbruchs muss Helene Fischer ihren Tourstart verschieben. Oliver Pocher sieht in der Geschichte Ungereimtheiten - und ergeht sich in wilden Spekulationen.

Üble Nachrede gehört zu seiner Kernkompetenz: Oliver Pocher ist nicht dafür bekannt, mit seinen Mitmenschen besonders zimperlich umzugehen. Dabei nimmt der Comedian auch keine Rücksicht darauf, ob es dem Ziel seiner Attacke gerade nicht so gut geht.

Nun hat sich Pocher keine Geringere als Helene Fischer vorgeknöpft. Die Schlagersängerin musste erst kürzlich aufgrund eines Rippenbruchs den Start ihrer Tour verschieben. Fischer selbst sprach von "akuten Schmerzen", sie habe wirklich alles versucht, um die Verletzung zu verdrängen, doch der dringende ärztliche Rat zwinge sie zu dieser Entscheidung.

Oliver Pocher scheint das nicht ganz zu glauben, wie er in dem Podcast "Die Pochers!" durchblicken ließ, den er zusammen mit seiner Frau Amira veröffentlicht. In der aktuellen Ausgabe sprach der Comedian von "ein paar Ungereimtheiten" und erklärte, er habe "ein, zwei, drei Theorien".

Oliver Pocher stellt Vermutungen an

Was genau diese Theorien besagen, damit hielt der 45-Jährige nicht lange hinterm Berg. Ohne detaillierte Zahlen zu nennen, behauptete Pocher, der Vorverkauf sei nicht so gelaufen, wie es für Helene Fischer laufen sollte. Die Termine unter der Woche seien deutlich schlechter gelaufen als Termine am Wochenende.

Seine Überlegung: "Diese Tour rechnet sich einfach nur, wenn die zu 100 Prozent ausverkauft ist." Das sei sie aber nicht - und das sei eben ein ordentliches Minusgeschäft. "Selbst wenn da pro Auftritt 1000 Tickets fehlen", so Pocher, "wenn du das auf 70 Konzerte hochrechnest, kommt da einiges zusammen."

Konzert in München Gewagte Akrobatik und fetzige Outfits – die Mega-Show der Helene Fischer 1 von 12 Zurück Weiter 1 von 12 Zurück Weiter Schnüre und Fetzen: In diesem Outfit trat Helene Fischer vor 130.000 Fans. Mehr

Auch wenn er es nicht direkt ausspricht, indirekt legt Oliver Pocher nahe, der Rippenbruch diene als Vorwand, um die Zahl der Termine etwas zu reduzieren.

Neun Konzerte in Bremen und Köln werden nachgeholt

Der Konzertveranstalter Live-Nation widerspricht dem vehement. "Eine absurde Fragestellung angesichts von knapp 700.000 verkauften Tickets", sagte eine Pressesprecherin auf Anfrage der "Bild"-Zeitung. Mit diesem überragenden Ergebnis werde die letzte Tour sogar noch übertroffen.

Auf Instagram hat Helene Fischer bereits die Nachholtermine für die ausgefallenen Shows in Bremen und Köln bekanntgegeben. Und damit Pocher Lügen gestraft: Sämtliche Konzerte in den beiden Städten werden nachgeholt.

Der Podcast "Die Pochers" ist auf Podimo abrufbar