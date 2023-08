Oliver Pocher zeigt seine Gefühle sehr selten in der Öffentlichkeit

von Christina Klein Oliver Pocher zeigt sich selten liebevoll und emotional, meist blödelt der Comedian herum. Nicht so bei diesem Thema: Sein Vater hatte einen schweren Schlaganfall.

Zusammen reisten Oliver und Gerhard Pocher für die beliebte TV-Sendung "Pocher und Papa auf Reisen" um die ganze Welt. Seit 2020 tingelten die beiden, begleitet von einem Kamerateam, von Land zu Land. Sie erkundeten in Thailand oder den USA die Bräuche und Traditionen der Bevölkerung und amüsierten dabei das deutsche Publikum. Leider findet diese Reisereihe nun ein abruptes Ende, so verkündet es Oliver Pocher in einem Posting bei Instagram.

Anlässlich des Geburtstags von Gerhard Pocher teilt sein Sohn eine Sammlung schönster, gemeinsamer Fotos. Zum 74. Geburtstag des Finanzbuchhalters aus Hannover schreibt Pocher: "Heute wird mein Vater ein Jahr älter. Was für ein Jahr liegt hinter ihm. Ein schwerer Schlaganfall hat in den letzten Wochen einiges verändert, aber aufgrund der schnellen und kompetenten Hilfe der Ärzte und des Krankenhauspersonals, der Arbeit und Betreuung des Reha Teams hat mein Vater nochmal mehr als Glück gehabt und sitzt zu seinem Geburtstag schon wieder eigenständig und ohne Hilfe am Schreibtisch und erledigt seine geliebte Finanzbuchhaltung."

Oliver Pocher muss die Reise-TV-Show beenden

Der Schlaganfall von Gerhard Pocher bedeutet auch das Aus für die beliebte Fernseh-Produktion, "weil die Reisestrapazen einfach zu groß sind und es für meinen Vater zu anstrengend wären", so sein Sohn. Dankbar ist der Comedian aber sehr für das Erlebte und die vielen gemeinsamen Erfahrungen.

Liebevoll nennt der 45-Jährige ihn Papa in seinem Posting und teilt weiter sehr nachdenkliche Worte mit seinen Followern: "Ich bin trotzdem sehr froh und dankbar, jede diese Reise mit meinem Vater getätigt zu haben, denn die Zeit und die Erinnerungen kann uns keiner mehr nehmen und ich weiß, dass diese Sendung vielen von Euch sehr ans Herz gewachsen ist. Deswegen kann ich jeden von Euch nur von Herzen mit auf den Weg geben, genießt die Zeit mit Eurer Familie und Euren Eltern. Sie wird nie wieder zurückkommen und das Schicksal schlägt manchmal schneller zu, als es uns allen lieb ist."

Unter dem emotionalen Pocher-Posting häufen sich die Glück- und Genesungswünsche für Pocher Senior. Auch Evelyn Burdecki schreibt: "Herzlichen Glückwunsch und gute Besserung an deinen Papa".

Quelle: Instagram