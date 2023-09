In ihrem Podcast "Die Pochers" (exklusiv auf Podimo) haben Amira und Oliver Pocher es bereits vor Monaten angedeutet, jetzt ist es offiziell: Das Promi-Paar lässt sich nach vier Jahren Ehe scheiden.

Die Nachricht verkündeten die Noch-Eheleute am Donnerstag (31. August) in ihrem gemeinsamen Podcast. In der neuen Folgte sagte Amira: "Wir dachten uns, dass wir das hier, auf diesem Wege, wahrscheinlich am besten sagen können: Wir sind getrennt". Hinsichtlich der gemeinsamen beruflichen Zukunft ergänzte sie: "Hoffentlich kriegen wir das hin und werden weiterhin ein Team sein."

Oliver Pocher: "Ich wollte mich nicht trennen"

Olivers Reaktion fiel im Vergleich dazu eher resigniert aus. Er sagte: "Ich kann da jetzt gar nicht mehr dazu sagen. Was soll ich sagen? Ich will auch gar keine Glückskeks-Floskeln verbreiten oder pathetisch sagen, wir bleiben für immer verbunden. Finde ich anstrengend." Und gab zu: "Ich wollte mich nicht trennen. Jetzt ist die Situation so, wie sie ist, und das muss man jetzt auch annehmen und gucken wie es weitergeht."

Dass die Lage im Hause Pocher "schwierig" sei, bestätigten die beiden bereits im Juni. Das Ex-Paar blickt auf sieben Jahre Beziehung zurück, die von reichlich Emotionen und Provokationen, jedoch auch von jeder Menge liebevoller Momente – wie der Geburt ihrer gemeinsamen Söhne – geprägt waren.

