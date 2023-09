Ob langjährige Beziehung oder Kurzzeit-Ehe: Auch in diesem Jahr sorgen zahlreiche Promis mit ihren Trennungen für Schlagzeilen. Jüngst überraschten Oliver und Amira Pocher mit der Nachricht, dass sie nach sieben Jahren, vier davon verheiratet, kein Paar mehr sind.

Die Pochers verkündeten die Nachricht in ihrem gleichnamigen Podcast. Es sei an der Zeit, die Leute aufzuklären, sagt Amira Pocher am Ende der aktuellen Folge. Und es wird deutlich, dass die Trennung von ihr aus ging. "Ich wollte mich nicht trennen. Aber jetzt ist die Situation so, wie sie ist, und dann muss man sie jetzt annehmen und gucken, wie es weitergeht", sagt Oliver Pocher. Um ihre beiden Kinder im Alter von zwei und drei Jahren wollen sie sich weiterhin gemeinsam kümmern.

Welche Promi-Beziehungen in diesem Jahr ebenfalls scheiterten, sehen Sie in der Fotostrecke.