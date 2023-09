Oliver und Amira Pocher: Er spricht im Podcast über sein "gebrochenes Herz"

In der neuen Folge ihres Podcasts thematisieren Oliver und Amira Pocher erneut ihre Trennung. Sie habe ihm "das Herz gebrochen", sagt der Comedian, und es fließen auch Tränen.

Oliver und Amira Pocher verarbeiten ihre Trennung. Ein Stück weit ist das auch in der neuesten Ausgabe ihres Podcasts "Die Pochers!" (exklusiv bei Podimo) zu hören. Zu Beginn der Folge unterhalten sich die beiden über Konzertbesuche und Fan-T-Shirts, die man am Rande kaufen kann. Während Oliver Pocher begeisterter Konzertgänger ist, kann Amira diesem Hobby eher nichts abgewinnen. Er habe sie zum Beyoncé-Konzert einladen wollen, doch die 30-Jährige lehnte ab. "Was soll ich denn bei Beyoncé?", sagt Amira Pocher und singt den Hit "All the Single Ladies." Oliver Pocher kontert: "Wenn ein Song passt, dann ja wohl der. Du hast mir das Herz gebrochen, da macht man keine Witze drüber."

Oliver Pocher wollte die Trennung von Amira nicht

Nach sieben Jahren Beziehung, vier davon verheiratet, haben sich die Pochers getrennt. Erste Gerüchte waren im Juni aufgekommen. Bestätigt haben sie das Ehe-Aus Ende August ebenfalls in einer Podcast-Folge. "Es wäre mal Zeit, die Leute aufzuklären. [...] Wir dachten uns, dass wir das hier, auf diesem Wege, wahrscheinlich am besten sagen können. Wir sind getrennt. Das war's", teilte Amira Pocher damals ihren Fans mit. Oliver Pocher verriet, dass er sich nicht trennen wollte. "Aber jetzt ist die Situation so, wie sie ist, und dann muss man sie jetzt annehmen und gucken, wie es weitergeht", sagte der Comedian.

Amira und Oliver Pocher Emotionen, Provokationen, Liebe: Die Ehe der Pochers in Bildern 1 von 15 Zurück Weiter 1 von 15 Zurück Weiter 2016 lernten sich Amira und Oliver Pocher über die Datingplattform Tinder kennen. Oliver wollte zu dieser Zeit zunächst keine Beziehung – und auch keine Kinder. Über ihr erstes Treffen sprach Amira 2021 in ihrem eigenen Podcast "Hey Amira". Damals verriet die 30-Jährige: "Von Anfang an hat er ja gesagt: 'Du, auf Beziehung habe ich gar keinen Bock.'" Und weiter: "'Heiraten, Kinder, wenn du das alles willst, dann kannst du gleich gehen. Dann kannst du gleich wen anderes suchen. Ich bin durch mit allem.'" Zu der Zeit habe sie nur gedacht: "Lass den Mann einfach mal reden, den kriege ich schon." Sie sollte Recht behalten. Die Beziehung der beiden hielt immerhin sieben Jahre, davon vier Ehejahre. Zwei Kinder gingen daraus hervor. Mehr

Die aktuelle Podcast-Folge haben Amira und Oliver Pocher zu Beginn der Woche live vor Publikum in Köln aufgezeichnet, auch auf Video. An einer Stelle umarmt Amira Oliver Pocher. Daraufhin sagt er: "Das war das Zärtlichste, was ich im letzten halben Jahr von dir bekommen habe." Den Ausschnitt wolle er sich "immer und immer wieder angucken", sagt der 45-Jährige und bemerkt, dass Amira "feuchte Augen" bekommen hat.

Auch Oliver Pocher schießen die Tränen in die Augen. "Möchtest du darüber reden, was gerade passiert ist?", fragt er. Amira Pocher antwortet: "Nein, wir sind ja nicht aus der Welt. "Trotz Trennung wollen sich Amira und Oliver Pocher weiterhin gemeinsam um ihre beiden Söhne kümmern und auch ihren Podcast fortführen.