Nach Medienberichten über eine Ehekrise nehmen Comedian Oliver Pocher und seine Frau Amira in ihrem gemeinsamen Podcast Stellung zu den Gerüchten. In der aktuellen Folge bestätigen sie, dass es momentan "schwierig" bei ihnen sei.

Das Paar spricht in seinem Podcast "Die Pochers!" häufig über andere Prominente und Influencer. Doch nun wollten sie "vor der eigenen Haustür" kehren. Sie könnten und wollten ihre Probleme nicht verstecken. "Wir drücken uns auch nicht vor schwierigen Themen", betont Oliver Pocher. "Es ist halt im Moment schwierig", ergänzt seine Frau. "Das wissen auch die Leute in unserem Umfeld und einer hat dann auch gequatscht, aber so ist es." Im Gespräch mit ihrem Mann erzählt die Moderatorin weiter: "Das verflixte siebte Jahr, oder so." Auf die Frage von Oliver Pocher, wo denn ihr Ehering sei, antwortet sie: "Ich mache aktuell so viel Sport, der liegt im Fitnessraum." Sie trage aber schon seit Wochen gar keinen Schmuck mehr.

Seit den ersten Berichten würden sie mit Anrufen überhäuft. "Mein Handy bimmelt seit 7 Uhr morgens, das ist ein bisschen anstrengend", so Amira Pocher. Sie könne aber verstehen, dass es die Menschen interessiere. Damit müsse man bei einer öffentlichen Beziehung rechnen. Sie wüssten allerdings selbst noch nicht, wie es weitergehe. "Wenn wir Genaueres wissen, werden wir es euch erzählen." Sie müssten erstmal für sich "ein paar Dinge klären" und "alles sauber weiterlaufen lassen, allein schon für die Kinder".

Welche Probleme das Paar genau belasten, behalten die Pochers allerdings für sich. "Was gar nichts damit zu tun hat, ist die Patchwork-Situation", betont der Comedian. Er hat aus seiner ersten Ehe mit Alessandra Meyer-Wölden drei Kinder, die in Florida leben. Auch sein Schnarchen, Amiras Hang zum Geldverleihen oder ihre Jobs seien nicht die Gründe. Es werde nun viel spekuliert und Themen aus ihren alten Podcast-Folgen aufgegriffen. "Der Tag hat 24 Stunden und es sind noch ganz andere Dinge, die im Alltag passieren oder nicht passieren", erklärt Amira Pocher. Die Stimmung sei "nicht erst seit gestern" angespannt. "Beziehung ist halt nicht immer nur gute Laune", so Oliver Pocher. Dann witzelt er: Solange sie sich bei Instagram folgten, sei doch alles noch intakt.

Der Comedian und seine Frauen Amira, 26 Jahre und neue Freundin von Oliver Pocher 1 von 6 Zurück Weiter 1 von 6 Zurück Weiter Bei einer Spendengala in München hat Oliver Pocher sich erstmals offiziell mit seiner neuen Freundin gezeigt. Sie heißt Amira Aly, ist 26 Jahre alt und stammt aus Klagenfurt in Österreich. "Sie läuft mir immer hinterher, da kann man jetzt auch mal ein Foto machen", sagte Pocher der "Bild am Sonntag". Seit Längerem gab es Gerüchte, dass Pocher und Aly ein Paar sind. Er bezeichnete sie jedoch stets als seine Marketing-Assistentin. Nun also das Bekenntnis zur Beziehung, immerhin wohnen die beiden bereits zusammen in Köln, wie Aly erzählte. Mehr

Seine Frau gibt sich kämpferisch: "Wir schaffen das. Wir werden immer irgendwie einen Weg finden und den Podcast wird es hoffentlich trotzdem immer geben. Wir sind ja trotzdem ein Team. Die Pochers sind eben die Pochers." Sie seien erwachsen und gingen damit sehr erwachsen um. An ihren Mann gerichtet, bekräftigt sie: "Ob du es glaubst oder nicht, ich kann damit sehr gut umgehen."

Seit sieben Jahren sind die beiden ein Paar. Sie lernten sich 2016 über "Tinder" kennen, im Herbst 2019 gaben sie sich auf den Malediven das Jawort. Ihre Söhne kamen 2019 und 2020 zur Welt. Zuvor war Oliver Pocher von 2010 bis 2014 mit Alessandra Meyer-Wölden verheiratet, mit der er drei Kinder hat.