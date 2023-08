Das verflixte siebte Jahr: Nach sieben Jahren Beziehung und vier Jahren Ehe haben sich Oliver Pocher und Noch-Ehefrau Amira Pocher getrennt. Darüber sprechen die beiden in ihrem Paar-Podcast "Die Pochers" (exklusiv auf Podimo).

Als die beiden über die Influencerinnen Lisa und Lena sprechen, die nicht mehr zusammenarbeiten werden, spricht der Comedian die persönlichen Probleme seiner Ehe an. "Trennung ist doch ein schönes Stichwort", sagt er. Seine Noch-Ehefrau Amira reagiert: "Das ist jetzt die Überleitung? Hart", sagt sie. Sie ist es, die schließlich das Liebes-Aus verkündet. "Wir dachten uns, dass wir das hier, auf diesem Wege, wahrscheinlich am besten sagen können: Wir sind getrennt", so Amira Pocher. "Hoffentlich kriegen wir das hin und werden weiterhin ein Team sein", fährt sie fort. "Wir sind für euch weiterhin als Podcast-Paar da, privat nicht mehr. Außer, dass wir natürlich Eltern von wundervollen Kindern sind", erklärt die gelernte Visagistin.

Die Ehe der beiden hatte in den vergangenen Wochen bereits für Schlagzeilen gesorgt – viele davon von den Pochers selbst thematisiert. Auch Pochers Beziehungen bevor er Amira kennenlernte, liefen teilweise turbulent ab. Vor der Visagistin war er mit Tennisprofi Sabine Lisicki liiert.

Oliver Pocher war mit Sandy Meyer-Wölden verheiratet

Bevor Pocher und Lisicki zusammen kamen, war der Moderator mit Alessandra Meyer-Wölden verheiratet. Die erlangte vor allem durch ihre Kurzzeit-Verlobung mit Boris Becker Bekanntheit. Pocher, damals noch Sidekick von Entertainer Harald Schmidt, lästerte über Meyer-Wölden: "Für Sandy trifft die Redensart zu: zu jung zum Sterben, zu alt für Lothar Matthäus." Im September 2010 heiratete schließlich Pocher die Blondine. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder, im Jahr 2013 folgte die Scheidung.

Ehe und Kinder - das alles wollte Pocher mit Ex-Freundin Monica Ivancan nicht haben, weshalb sie sich 2009 nach vier gemeinsamen Jahren von ihm trennte. "Ich hätte viel zu viel Schiss, wie Naddel zu enden", sagte die Blondine der Zeitschrift "In". Sie habe Oliver Pocher fast nie gesehen, "und wir hatten keinen Alltag". Mittlerweile ist Ivancan verheiratet und hat zwei Kinder.

Jessica Schwarz gab Oliver Pocher den Laufpass

Von 2002 bis 2004 datete Oliver Pocher die Moderatorin Annemarie Warnkross. Die stammt wie er aus Hannover und begann ihre Karriere ebenfalls beim Musiksender Viva. Mittlerweile ist Warnkross mit Schauspieler Wayne Carpendale verheiratet und arbeitet bei ProSieben.

Auch mit Schauspielerin Jessica Schwarz war Oliver Pocher mal liiert. Im Jahr 2000 gab sie dem Comedian den Laufpass. "Ohne ihr nahe treten zu wollen: Jessica Schwarz hatte doch noch nie eine richtig große Rolle, mit der sie durchgestartet wäre. Würde es Dominik Graf nicht geben, der sie mehr oder weniger gut mit Wackelkamera in Szene setzt, fielen schon mal 80 Prozent ihrer Filme weg", lästerte Pocher 2010 in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung".