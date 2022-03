Olivia Colman als Queen Elizabeth II. in "The Crown"

In der Netflix-Serie "The Crown" verkörperte sie zwei Staffeln lang die Queen. Nun zieht Olivia Colman selbst in die Nähe der Monarchin - und verdient dabei sogar noch eine Million Pfund.

Oscar-Preisträgerin Olivia Colman bekommt ein neues Zuhause. Bislang wohnte die 48-Jährige zusammen mit ihrem Ehemann, dem Schauspieler und Autoren Ed Sinclair, in einem Reihenhaus im Londoner Stadtteil Peckham. Doch künftig werden die beiden abgeschiedener leben: Das Paar hat einen großzügigen Landsitz in Norfolk gekauft. Das Gebäude steht unter Denkmalschutz und geht in Teilen bis auf das 17. Jahrhundert zurück.

Damit zieht die Schauspielerin nun in unmittelbare Nachbarschaft von Queen Elizabeth II. Die britische Königin hat in Sandringham einen Landsitz. Diese räumliche Nähe ist durchaus pikant: Zwei Staffeln lang verkörperte Colman die Königin in der Netflix-Serie "The Crown". Und machte ihre Sache nach Auffassung von Fans und Kritikern exzellent. Gleichzeitig hat die Schauspielerin mehrfach in Interviews betont, wie groß ihre Angst vor der Reaktion der Queen auf ihre Darstellung ist.

"The Crown" war jedoch nicht das einzige Mal, dass Olivia Colman eine englische Königin verkörperte. In dem Kinofilm "The Favourite - Intrigen und Irrisinn" spielte sie Queen Anne, die von 1702 bis 1714 auf dem Thron saß. Für ihre Rolle wurde Colman 2019 mit dem Oscar als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet.

Olivia Colman spielte zwei Mal eine Königin

Seinen neuen Landsitz lässt sich das Ehepaar Colman/Sinclair einiges kosten: 1,3 Millionen Pfund kostet der imposante Bau, wie die "Daily Mail" berichtet. Das entspricht rund 1,5 Millionen Euro. Dennoch machen die beiden durch den Umzug mehr als eine Million Euro Gewinn - denn ihr Londoner Haus konnten sie für 2,4 Millionen Pfund abstoßen.

Olivia Colman und Ed Sinclair sind seit 2001 verheiratet, das Paar hat zusammen drei Kinder, die Söhne Finn, 17, und Hall, 15, sowie eine 2015 geborene Tochter, deren Name das Paar nicht bekanntgegeben hat. "Ich möchte gerne wieder rausgehen, ohne dass mich jemand erkennt", verriet die Schauspielerin einmal im Interview. Das sollte in Norfolk problemlos möglich sein.

Verwendete Quelle: "Daily Mail"