Olivia Colman (45, "The Favourite - Intrigen und Irrsinn") geht unter die Synchronsprecher. In der beliebten Zeichentrickserie "Die Simpsons" leiht sie einer neuen Figur ihre Stimme. Und diese Figur hat es in sich, wie Produzent James L. Brooks (79) auf Twitter verkündete.

"Olivia Colman spielt die bodenständigste Femme fatale aller Zeiten, die jeden Mann verführt, den sie je getroffen hat", erklärte James L. Brooks. Doch damit nicht genug: Sie verliebt sich Hals über Kopf in keinen Geringeren als Homer Simpson höchstpersönlich. "Was sie sich nie hätte vorstellen können", so der Produzent weiter. Einen konkreten Ausstrahlungstermin für die Folge gibt es noch nicht. Ab 17. November ist Olivia Colman als Queen Elizabeth II. (93) in der dritten Staffel von "The Crown" auf Netflix zu sehen.