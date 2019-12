"Hallo Ihr alle. Willkommen zurück auf meinem Youtube-Kanal", sagt Olivia Jade zu Beginn ihres ersten Videos seit Monaten. "Ich war offensichtlich eine lange Zeit weg und so sehr ich mir auch wünsche, über alles reden zu können: Es ist mir aus rechtlichen Gründen gerade nicht gestattet, über irgendetwas davon zu reden." Denn Olivia Jade ist die Tochter von Schauspielerin Lori Loughlin und Designer Mossimo Giannulli. Sie sollen bis zu 500.000 US-Dollar gezahlt haben, damit ihre Töchter an der renommierten University of Southern California studieren dürfen. Deswegen müssen sich beide wegen Betrugs und Geldwäsche vor Gericht verantworten. Sie haben laut "CNN" auf "unschuldig" plädiert. Sollten sie dennoch verurteilt werden, drohen ihnen bis zu 45 Jahre Haft. Schauspielerin Felicity Huffman musste wegen ähnlicher Vorwürfe bereits im Oktober 2019 eine 14-tägige Haftstrafe absitzen. Dutzende reiche und teils prominente Eltern stehen ebenfalls vor Gericht. Monatelang mussten ihre fast zwei Millionen Youtube-Fans auf ein neues Video von Olivia Jade warten. "Danke für Eure Geduld und Treue während der neun Monate. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Einige Zuschauer wundern sich, dass sie überhaupt Kommentare unter dem Video erlaubt. Aber sie hatte wohl schon mit viel negativem Feedback gerechnet: "Ich habe große Angst, dieses Video zu machen und zurückzukommen. [...] Ich weiß auch, dass ich anfangen will, kleinere Schritte in die richtige Richtung zu machen. Außerdem habe ich Euch so sehr vermisst und bin wirklich aufgeregt, wieder Videos hochzuladen. Ich hoffe wirklich, Euch gefallen meine [künftigen] Vlogs." Am Ende des Videos schreibt sie noch: "Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns bald." Bleibt abzuwarten, ob und wie Olivia Jade sich während ihrer Youtube-Abstinenz verändert hat und wie sich ihre künftigen Videos von den alten unterscheiden.