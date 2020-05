Auf der Reeperbahn nachts um halb eins herrscht derzeit gähnende Leere. Clubs und Bars sind nach wie vor geschlossen, nur an Kiosken finden sich vereinzelt Menschen. Am Vatertag soll ein Stück Normalität zurückkehren – zumindest virtuell. Olivia Jones und Corny Littmann laden via Facebook zu einer Kieztour ein.

Los geht es auf der Facebook-Deutschlandseite am Himmelfahrtstag um 12 Uhr im Weinladen St. Pauli, um 14 Uhr ist die Olivia Jones Bar dran – mit der Drag Queen und ehemaligen Dschungelcamp-Teilnehmerin höchstpersönlich. Jones wird den Zuschauern ihre Kneipe zeigen und sicherlich viele Anekdoten zu erzählen haben. Die 50-Jährige bietet seit Jahren Kiezrundgänge an. Da diese momentan wegen Corona nicht stattfinden können, lädt sie jetzt zum virtuellen Rundgang.

Olivia Jones und Facebook fördern kleine Unternehmen

Mit der Aktion, die gemeinsam mit Facebook durchgeführt wird, sollen kleine Unternehmen, die derzeit unter starken Umsatzeinbußen leiden, unterstütz werden. "Lasst Eure Buchungen – egal ob für Hotels, Rundfahrten, Theaterbesuche, Restaurantbuchungen, Führungen oder was auch immer – nach Möglichkeit in einen Gutschein umwandeln, den Ihr zu einem späteren Zeitpunkt einlösen könnt", bittet Jones um Unterstützung in der Krise. Zum Beispiel können Gutscheine von vielen Gastronomiebetrieben und Kleinunternehmen seit vergangener Woche auch direkt auf Facebook gekauft werden.

Die virtuelle Kieztour am Vatertag startet zu jeder vollen Stunde – immer in einer anderen Location und mit anderen Gastgebern. Hier die Termine im Überblick:

12:00 Uhr: Weinladen St. Pauli

13:00 Uhr: Fritzen Atelier & Krämerladen

14:00 Uhr: Olivia Jones Bar

15:00 Uhr: Alles Elbe Craft Beer Kneipe

16:00 Uhr: Mexiko Straße Taquería

17:00 Uhr: Herrengut Barbershop

18:00 Uhr: Schmidts Tivoli Theater

Im Tivoli wird Corny Littmann ("Schmidt Mitternachtsshow") die Gäste persönlich in Empfang nehmen. Für Unterhaltung ist gesorgt. Nur das passende Getränk - ob Cocktail oder Bier - müssen die Gäste selbst einkaufen.