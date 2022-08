"Long Live Love", hieß der Song, mit dem sich Olivia Newton-John 1974 im englischen Brighton in die Herzen der Eurovision-Zuschauer und einer Gruppe lokaler Polizisten sang. Newton-John trat für das Austragungsland Großbritannien an und belegte am Ende den vierten Platz. Die Gewinner an diesem Abend hießen ABBA. Die schwedische Band gewann mit ihrem Song "Waterloo".

Berühmt war Olivia Newton-John also schon vor der Rolle ihres Lebens. Doch die Musicalverfilmung "Grease" an der Seite von John Travolta verschaffte ihr vier Jahre nach dem ESC Kultstatus. Newton-John spielt darin Sandy, eine Tochter aus gutem Hause, die im Urlaub Danny (Travolta) kennenlernt und ihre Urlaubsliebe dann zufällig in der High School wieder trifft. Mit 73 Jahren verstarb die Musik- und Filmikone am 8. August im Kreise ihrer Familie.