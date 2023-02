Chloe Lattanzi und Olivia Newton-John hatten eine enge Bindung. Nun spricht die Tochter der "Grease"-Schauspielerin über ihre letzten Worte.

Sechs Monate nach dem Tod von "Grease"-Schauspielerin Olivia Newton-John (1948-2022) haben ihre Tochter Chloe Lattanzi (37) und Witwer John Easterling (73) ein bewegendes TV-Interview gegeben. Im Gespräch mit "Today"-Moderatorin Hoda Kotb (58) sprachen die beiden über die letzten Momente mit der berühmten Sängerin, die am 8. August 2022 an den Folgen ihrer Brustkrebserkrankung verstarb.

Humor nie verloren

"Die letzten Worte, die sie zu mir gesagt hat, waren 'Mein Sonnenschein'", erinnerte sich Chloe Lattanzi. "Kurz bevor sie ihre Sprachfähigkeit verlor, machte sie Witze." Während die "Grease"-Schauspielerin für viele Menschen weltweit eine Ikone war, sei sie für Lattanzi eine Mutter gewesen: "Für mich war sie nicht Olivia Newton-John. Aber ich bin so froh, dass sie für so viele andere Olivia Newton-John war." Sie habe ihre "Mama" mehr als alles andere geliebt, erzählte sie unter Tränen.

John Easterling, mit dem Olivia Newton-John seit 2008 verheiratet war, sprach bei "Today" über ihre Stärke, die sie trotz der schwierigen Zeit stets ausstrahlte. Sie sei seine "Seelenverwandte" gewesen.

Staatliche Gedenkfeier am 26. Februar

Für die verstorbene britisch-australische Sängerin und Schauspielerin wird am 26. Februar eine offizielle staatliche Gedenkfeier in der Hamer Hall im Arts Centre in Melbourne abgehalten, bei der sich Fans verabschieden können. Die Veranstaltung wurde zusammen mit der Familie von Newton-John organisiert, die ein entsprechendes Angebot der Regierung angenommen hatte.