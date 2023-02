Am 26. Februar wird in der Hamer Hall im Arts Centre Melbourne der Sängerin Olivia Newton-John gedacht.

Die offizielle staatliche Gedenkfeier für "Grease"-Star Olivia Newton-John (1948-2022) findet Medienberichten zufolge am 26. Februar statt. In der Hamer Hall im Arts Centre in Melbourne können sich auch die Fans von der Sängerin und Schauspielerin verabschieden, die am 8. August 2022 an Krebs starb. Die Gedenkfeier wurde zusammen mit der Familie des Stars organisiert, die ein entsprechendes Angebot der Regierung angenommen hatte.

Newton-Johns Nichte, Tottie Goldsmith (59), hatte dazu kurz nach dem Tod der Entertainerin in der Nachrichtensendung "A Current Affair" gesagt: "Wir werden es tun. Nicht nur im Namen unserer Familie, sondern auch im Namen Australiens, das sie so sehr geliebt hat. Ich denke, unser Land braucht es, also werden wir es annehmen", so Goldsmith.

Kostenfreie Tickets sind ab 10. Februar 2023 um 12 Uhr Ortszeit erhältlich. Das Ereignis kann aber auch im Livestream verfolgt werden.

Australien nimmt Abschied

Bei der Veranstaltung werden Familie und Freunde ihr die Ehre erweisen. Sängerin und Schauspielerin Delta Goodrem (38) wird einen musikalischen Live-Beitrag performen. Goodrem spielte Newton-John in der biographischen Miniserie "Hopelessly Devoted to You" (2018) und arbeitete in der Vergangenheit mit dem "Grease"-Star zusammen.

"Dame Olivia Newton-John war eine Inspiration für viele Menschen auf der ganzen Welt - ihre Arbeit in der Krebsforschung und -behandlung hat Leben gerettet und Leben verändert, und ihre Musik war der Soundtrack für eine ganze Generation", wird der Premierminister des Bundestaates Victoria, Daniel Andrews (50), von australischen Medien zitiert. "Wir wissen, dass die Menschen in Victoria das Leben einer treibenden Kraft in der medizinischen Forschung und einer Ikone des Films und der Musik mit einem Gottesdienst feiern wollen, der ihrem internationalen Ruhm gerecht wird."

Am 21. September gedachten Newton-Johns Freunde und Familie ihrer bereits bei einem kleineren Gedenkgottesdienst in Südkalifornien, wie "People" berichtete. Daran nahm unter anderem auch ihr guter Freund John Travolta (68) teil. Auch andere Freunde aus Down Under reisten für die Trauerfeier aus Australien an.

Star am Mikrofon und auf der Leinwand

Newton-John feierte als Sängerin und Schauspielerin große Erfolge ab den 70er Jahren. Der internationale Durchbruch gelang ihr mit der Rolle der Sandy Olsson in dem Film "Grease", in dem sie an der Seite von John Travolta ein Liebespaar mimte. Vier Grammys konnte Newton-John in ihrer langen Karriere einheimsen, für zwei Golden Globes und einen Oscar wurde sie nominiert.