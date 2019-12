Große Ehre für Oliva Wilde (35, "Vigilante - Bis zum letzten Atemzug"): Die Schauspielerin feierte mit der Highschool-Komödie "Booksmart" ihr Regiedebüt und wurde dafür nun von der Society of LGBTQ Entertainment Critics (GALECA) als "Wilde Artist of the Year" ernannt. Das berichtet unter anderem die US-Seite "The Hollywood Reporter".

"Olivias erfinderische Regie bei 'Booksmart' mit einer lebendigen, herzzerreißenden und menschlich witzigen Darstellung des Lebens von Teenagern - egal ob hetero oder schwul - macht den Film zu einem dringend benötigten, aufklärenden Update des derzeit so beliebten Genre-Klassikers", wird GALECA-Geschäftsführer John Griffiths zitiert. Der Preis soll der 35-Jährigen am 2. Februar bei den 11. Dorian Awards in Los Angeles verliehen werden. "Booksmart"-Hauptdarstellerin Beanie Feldstein (26) ist unter anderem für einen Golden Globe nominiert.