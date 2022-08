Die Schauspielerin Olivia Wilde bekam von ihrem Ex-Verlobten Jason Sudeikis die Sorgerechtspapiere zugestellt, als sie gerade auf einer Bühne stand. Nun hat sie die Aktion als bösartig verurteilt und deutliche Worte für ihren Ex gefunden.

Bisher ging die offizielle Version der Geschichte so: Olivia Wilde und Jason Sudeikis haben sich nach neun Jahren Beziehung und zwei gemeinsamen Kindern getrennt, sind sich aber freundschaftlich verbunden und sprechen gut über den jeweils anderen. Das ist nun vorbei. Olivia Wilde hat sich in einem Interview erstmals öffentlich zu einer unangenehmen Situation geäußert, in die Sudeikis sie gebracht hat. Und ihre Worte fielen deutlich aus.

"Ich war bei der Arbeit. Und in jedem anderen Arbeitsumfeld hätte das als Angriff gegolten. Es war wirklich verstörend", sagte sie über den Moment im April, als sie bei einem Event in Las Vegas auf der Bühne stand und ihr überraschend Gerichtspapiere bezüglich des Sorgerechtsstreits mit Sudeikis ausgehändigt wurden. Wilde blieb damals cool und machte weiter Werbung für ihren Film, Sudeikis beteuerte hinterher, er hätte keinen Einfluss auf den Zeitpunkt der Überbringung gehabt.

"War bösartig": Olivia Wilde glaubt Jason Sudeikis nicht

Doch genau das zweifelt Wilde nun an. "Das hätte nicht passieren dürfen. Da gab es eine große Sicherheitslücke", sagte sie im Interview und erklärte, dass die Aktion aufwendig geplant worden sein muss. So seien gleich mehrere Eintrittsbänder und besondere Corona-Tests schon Tage im Voraus notwendig gewesen, um überhaupt zu dieser Bühne zu gelangen. "Ich hasse es, dass diese Gemeinheit von der Arbeit von vielen Menschen und der Firma, die ich da oben repräsentiert habe, abgelenkt hat. Zu versuchen, das zu sabotieren war wirklich bösartig", so die harten Worte in Richtung Sudeikis. Dann deutete sie größere Probleme mit dem "Ted Lasso"-Star an: "Traurigerweise hat mich das nicht total überrascht. Es gibt einen Grund dafür, warum ich diese Beziehung verlassen habe", so die 38-Jährige.

Bisher galt das öffentliche Mitgefühl vor allem Sudeikis, da Wilde kurz nach Bekanntwerden der Trennung eine neue Beziehung mit dem Sänger Harry Styles anfing. Ihm war sie bei den Dreharbeiten zu ihrem aktuellen Film "Don't Worry Darling" näher gekommen, für den sie als Regisseurin Styles als Hauptdarsteller engagiert hatte. Sudeikis soll mittlerweile mit dem britischen Model Keeley Hazel liiert sein.

Im Interview zeigte sich Wilde auch sauer, weil Sudeikis durch die öffentliche Aktion die Kinder hineingezogen habe. "Für mich war es erschreckend, aber die Opfer sind ein Achtjähriger und eine Fünfjährige und das ist wirklich traurig. Ich hab es mir ausgesucht, Schauspielerin zu werden und ins Rampenlicht zu treten. Aber meine Kinder haben nicht darum gebeten. Und wenn meine Kinder mit reingezogen werden, ist das sehr schmerzhaft", so Wilde.

Streitpunkt zwischen dem Ex-Paar sind offenbar die gemeinsamen Kinder. Momentan teilen sich beide das Sorgerecht, die Kleinen wechseln wöchentlich zwischen den Eltern. Und zwar in London, wo die Familie einst für die Dreharbeiten von "Ted Lasso" hinzog - und wo auch Wildes neuer Partner Styles ein Zuhause hat. Wilde pendelt von dort aus nach Los Angeles, wo sie vor dem Umzug lebten, Sudeikis nach New York City. Ein Antrag von Sudeikis, die Kinder und den Sorgerechtsstreit zu sich an die Ostküste zu holen, wurde kürzlich von einem Gericht abgelehnt. Darüber entschieden werden soll in Kalifornien. Insider berichten, dass Wilde und Sudeikis mittlerweile nicht mehr miteinander sprechen.

Quelle: "Variety", "Radar Online"