Zum Jahreswechsel hat der britische Popsänger Olly Murs (35, "You Know I Know") ein erstes Pärchenfoto von sich und seiner neuen Freundin Amelia Tank auf seinem Instagram-Profil veröffentlicht. Sie stehen Arm in Arm in der Wüste, ihre Köpfe stecken in Helmen. Über sein "positives Jahr 2019" schrieb er unter anderem, dass er um seine "längst überfällige Knieoperation" herum "eine unglaubliche Frau" getroffen habe. Im britischen Fernsehen plauderte er weitere Details aus.

"Ich weiß nicht, warum sie mit mir zusammen ist"

Olly Murs war zu Gast in der Sendung "Good Morning Britain" und verriet laut "The Sun" den Moderatoren Ben Shepherd und Kate Garraway, dass er seine Liebste bereits Anfang 2019 im Fitnessstudio kennengelernt habe. Sie seien zunächst Freunde gewesen, dann ein Paar geworden, doch die Beziehung habe nicht gehalten. Nach seiner Knieoperation habe er wieder Kontakt gesucht. Er sei weg gewesen aus der Welt des Showbiz, habe Zeit zu Hause verbracht und sich auf sich selbst konzentriert, beschreibt Murs sein Leben nach der OP. Er sei "sehr glücklich", in dieser Zeit seine Freundin getroffen zu haben.

Allerdings wundere sich der Sänger, dass seine Herzensdame, die bereits an mehreren Bodybuilding-Wettbewerben teilgenommen hat, ihn damals attraktiv gefunden habe. Er scherzte in der TV-Sendung: "Ich hatte einen rasierten Kopf, nur ein Bein zur Verfügung und einen dicken Bauch - ich weiß nicht, warum sie mit mir zusammen ist."