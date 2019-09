Hat Olly Murs (35, "Troublemaker") etwa eine neue Freundin? Amelia Tank soll die glückliche heißen, die im Finanzbereich arbeitet und nebenberuflich als Bodybuilderin tätig ist. Seit diesem Sommer sollen sie sich über Instagram ausgetauscht haben und so nähergekommen sein, wie ein Insider gegenüber der Zeitung "The Sun on Sunday" berichtet.

Sie sollen sich in einem Fitnessstudio getroffen haben

"Amelias Instagram-Feed hat seine Aufmerksamkeit erregt und sie haben angefangen, über Nachrichten hinweg miteinander zu flirten", erzählte der Insider der Zeitung. Die beiden hätten sich im Juli in einem Fitnessstudio in Essex, England getroffen - und die Chemie habe sofort gestimmt, so der Informant weiter: "Olly war von Amelia begeistert und auch sie war sehr von ihm beeindruckt." Die beiden hätten beschlossen, miteinander auszugehen und seitdem laufe die Romanze gut.

Das Paar wollte ihre Beziehung erst langsam angehen, aber nach drei Monaten hätten sie nichts mehr dagegen, wenn andere Menschen von ihnen wissen, erklärte der Bekannte. Olly Murs hat seine Freundin wohl auch eingeladen, ihn bei den Auditions von "The Voice UK", der britischen Version von "The Voice of Germany", zu besuchen. Zudem soll der 35-Jährige mit seiner neuen Freundin im nächsten Monat einen romantischen Urlaub geplant haben. Die Quelle verriet weiter: "Es ist noch sehr früh, aber er scheint wirklich verliebt zu sein." Olly Murs selbst hat sich zu den Gerüchten bisher noch nicht geäußert.