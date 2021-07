Sehen Sie im Video: Disney-Prinzessin wird Nackt-Model – Karrierewechsel bringt Onlyfans-Star 30.000 US-Dollar pro Monat.









Von der Disney-Prinzessin zum Onlyfans-Sternchen.





Dare Taylor aus Kalifornien hat einen radikalen Karrierewandel hinter sich.





Seit ihrer Kindheit träumte die Frau aus einer Kleinstadt in Minnesota davon, in Disney World zu arbeiten.





Im Alter von 18 Jahren zieht sie nach Florida und ergattert ihren Traumjob. Drei Jahre arbeitet die heute 26-Jährige bei Disney World.





Dort posiert sie als Prinzessin Jasmine verkleidet für Fotos und beantwortet die Fragen von Kindern.





Bereits während ihrer Zeit in dem Vergnügungspark beginnt sie als Oben-Ohne-Model zu arbeiten – und riskiert so, wegen der strengen Disney-Richtlinien, ihren Job.





„Mein Spezialgebiet sind künstlerische Nacktbilder (…) Es gibt Grenzen, die ich nicht überschreiten will.“ – Dare Taylor ggü. „New York Post“





Obwohl sie in dieser Zeit auf dem Cover des slowakischen Playboys landet, findet ihr Arbeitgeber ihre Nebentätigkeit nicht heraus.





Es folgt ein Umzug nach Los Angeles und der Aufbau eines erfolgreichen Youtube-Kanals. 2020 etabliert Dare Taylor sich erfolgreich auf der kostenpflichtigen Foto- und Videoplattform OnlyFans.





Laut eigenen Angaben verdient die 26-Jährige mit der Plattform 30.000 US-Dollar pro Monat.





„Es ist ein großer Wandel, aber ich mache mehr Leute fröhlich als bei Disney“. – Dare Taylor ggü. „New York Post“





Doch trotz des radikalen Karrierewandels blickt sie positiv auf ihre Zeit bei Disney zurück.





„Ich folge einem anderen Weg als während meiner Zeit bei Disney (…) Auch wenn ich meine Zeit als Jasmine wertschätze, war es richtig weiterzuziehen.“ – Dare Taylor ggü. „New York Post“

