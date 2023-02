Bauunternehmer Richard "Mörtel" Lugner präsentierte am Mittwoch seinen diesjährigen Opernball-Stargast, Hollywood-Star Jane Fonda.

Der Wiener Bauunternehmer Richard "Mörtel" Lugner (90) stellte am Mittwoch bei der traditionellen Pressekonferenz seinen diesjährigen Opernball-Stargast Jane Fonda (85) vor. Der Hollywood-Star wies den Gastgeber zurecht, als dieser hinter Fondas Rücken mit jemandem sprach. "Pscht!", sagte sie, legte einen Finger auf die Lippen und erklärte: "Ich kann mich nicht konzentrieren, ich bin müde."

Jane Fonda wird beim Opernball nicht tanzen

Wie die "Kronen Zeitung" weiter berichtet, habe sie "locker und gut gelaunt, mit viel Schmäh" die Fragen der Journalisten und Journalistinnen beantwortet.

Unter anderem gab die elegante Schauspielerin dabei eine Verwechslung zu: "Ich will ehrlich sein, ich dachte bis gestern, dass ich eine Opernaufführung besuche", verriet sie. Was sie sich inzwischen vom Ballabend verspricht, fasste sie so zusammen: "Ich werde vielleicht den Präsidenten besuchen, Interviews geben, Leuten beim Tanzen zusehen und dann wieder schlafen gehen." Selbst zu tanzen, plant die 85-Jährige nicht. "Ich bin alt und könnte auseinanderfallen", sagte sie mit Verweis auf ihre künstliche Schulter und Hüfte.

Über Gastgeber Lugner sagte sie: "Er ist erstaunlich". Und weiter: "Er war so oft wie mein Vater verheiratet. Fünfmal. Das ist okay."

Seit einiger Zeit engagiert Jane Fonda sich für den Umweltschutz. Das war auch in Wien Thema. Die Schauspielerin gab zu, dass sie von Lugner mit einer "großen Menge Geld" bezahlt wurde. In diesem Jahr müsse sie Geld verdienen, weil sie sich ganz der Klimakrise widme und nicht drehe. "Das ist ein Weg für mich, ein wenig Geld zu verdienen", so Fonda.

Stargäste seit den frühen 1990er-Jahren

Der Wiener Opernball findet am 16. Februar statt. Seit den frühen 1990er-Jahren begleiten Stargäste den Bauunternehmer zu dem gesellschaftlichen Event, darunter Ivana Trump, Pamela Anderson, Paris Hilton, Kim Kardashian oder Melanie Griffith.