Der TV- und Kino-Star Oprah Winfrey (64, "Die Farbe Lila") trägt Trauer. Bereits am 22. November, also am US-amerikanischen Feiertag Thanksgiving, ist Winfreys Muttter Vernita Lee im Alter von 83 Jahren gestorben. Das berichtet unter anderem die Seite "Page Six" und beruft sich dabei auf den Sprecher der 64-Jährigen.

Laut des Berichts habe die Beisetzung bereits in privatem Kreise in Lees Heimat Milwaukee im Bundesstaat Wisconsin stattgefunden. Die Familie zog 1954 von Mississippi dorthin, als Oprah Winfrey sechs Jahre alt war. Neben Oprah hinterlässt Lee eine weitere Tochter, Patricia Amanda, sowie vier Enkelkinder. Lees einziger Sohn Jeffrey starb im Jahr 1989 an den Folgen seiner AIDS-Erkrankung, ihre andere Tochter namens Patricia kam 2003 aufgrund ihrer Drogensucht ums Leben.