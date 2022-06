Es ist eine lange Tradition: Jedes Jahr versammeln sich die Ritter des Hosenbandordens, des Order of the Garter, an einem Montag im Juni am sogenannten Garter Day in Windsor Castle. Dort marschieren sie in einer Prozession zur St. George's Chapel, wo sie einen gemeinsamen Gottesdienst abhalten. Der Hosenbandorden ist der älteste und ranghöchste Ritterorden in Großbritannien. Gestiftet wurde er 1348 von König Edward III. In diesem Jahr wurden einige prominente Mitglieder aufgenommen, darunter Herzogin Camilla sowie der frühere Premierminister Blair.

