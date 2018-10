Schauspieler Orlando Bloom (41) darf sich einmal mehr über einen Award freuen: Der "Herr der Ringe"-Star wird am 8. November bei den "GQ Men of the Year"-Awards als "GQ Mann des Jahres" ausgezeichnet. Dafür reist er sogar extra in die Komische Oper in Berlin.

"Orlando Bloom verkörpert für uns das, was einen modernen Gentleman ausmacht", begründet GQ-Chefredakteur Tom Junkersdorf die Wahl des 41-Jährigen. Er sei nicht nur schauspielerisch, sondern auch in Puncto Stil "Inspirationsquelle und Vorbild". Die Verleihung der "GQ Men of the Year"-Awards feiert in diesem Jahr 20. Jubiläum. Moderiert wird die Gala mit 850 geladenen Gästen von Barbara Schöneberger (44).