Der Film "The Power of the Dog" geht mit zwölf Nominierungen ins Rennen.

Zwölf Nominierungen gibt es in diesem Jahr für den Film "The Power of the Dog", der damit klarer Favorit bei der Oscar-Verleihung 2022 ist. Nur knapp dahinter folgt der Film "Dune".

Mit zwölf Nominierungen ist der Film "The Power of the Dog" der diesjährige Oscarfavorit. Das Drama ist unter anderem als Bester Film nominiert, wie die Oscar-Akademie am Dienstag in Los Angeles bekanntgab. Auch die neuseeländische Regisseurin Jane Campion sowie Benedict Cumberbatch und Jesse Plemons, die zwei Brüder spielen, die in den 1920ern gemeinsam eine Ranch in Montana betreiben, erhielten Nominierungen.

Hoffnungen auf mehrere Auszeichnungen kann sich auch das Science-Fiction-Epos "Dune" des kanadischen Regisseurs Denis Villeneuve machen. Der Film bekam 10 Nominierungen. Auch Filme wie "West Side Story" und "Belfast" haben mehrere Gewinnchancen. Die 94. Oscar-Verleihung soll am 27. März in Hollywood stattfinden.

Deutscher Film "Ich bin dein Mensch" leider nicht dabei

Für die deutsche Tragikomödie "Ich bin dein Mensch" von Regisseurin Maria Schrader hat die Nominierung für einen Oscar verpasst. Für den Oscar als bester internationaler Film wurden am Dienstag "Drive My Car" aus Japan, "Flee" aus Dänemark, "The Hand of God" aus Italien, "Lunana: Das Glück liegt im Himalaya" aus Bhutan und "Der schlimmste Mensch der Welt" aus Norwegen nominiert.

Der große Oscar-Favorit "The Power of the Dog" ist seit Dezember bereits auf Netflix zu sehen. Er war im November in den Kinos gestartet, wurde dann wegen der Coronapandemie und der Schließung vieler Filmhäuser an den Streamingdienst verkauft.