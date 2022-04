Amy Schumer hat für einen Witz bei den diesjährigen Oscars nach eigenen Aussagen Todesdrohungen erhalten. Bei ihrer Äußerung war es um Schauspielkollegin Kirsten Dunst gegangen.

Für ihren Witz über Schauspielerin Kirsten Dunst bei der Oscar-Verleihung vor wenigen Wochen hat Amy Schumer nach eigenen Angaben Todesdrohungen erhalten. "Der Geheimdienst hat sich bei mir gemeldet", sagte die 40-jährige Schauspielerin in der "Howard Stern Show". Dabei sei der Witz abgestimmt gewesen – so wie die anderen Witze bei der Veranstaltung, sagte Schumer, die den Oscar-Abend am 27. März moderierte. "Wir haben vorher miteinander gesprochen."

Schumer hatte bei der Verleihung so getan, als würde sie Kirsten Dunst nicht wiedererkennen. Sie hielt die Oscar-Nominierte für einen sogenannten Sitzfüller und bat sie aufzustehen. Dunst saß mit ihrem Ehemann Jesse Plemons am Tisch. Ein Sitzfüller ist eine Person, die sich bei Events auf den Stuhl eines Stargastes setzt, wenn dieser einen Preis entgegennimmt oder an die Bar geht.

Ein anderer Witz bei den Oscars löste heftige Reaktionen aus

Schumer zufolge sahen einige in dem Witz eine Beleidigung. "Für wen hältst du dich, dass du Kirsten Dunst so beleidigen kannst?", zitierte Schumer die Reaktionen. Die Drohungen seien so ernst und so zahlreich gewesen, dass die Polizei bei ihr angerufen habe. "Haben Sie sich bei den Oscars über Kirsten Dunst lustig gemacht?", stellte Schumer den Anruf nach.

Bei den Oscars hatte schon ein anderer Witz heftige Debatten ausgelöst. Oscarpreisträger Will Smith hatte bei der Verleihung Komiker Chris Rock geohrfeigt, nachdem dieser einen Witz über Smiths Ehefrau Jada Pinkett gemacht hatte (der stern berichtete). Darin ging es um ihren kahlgeschorenen Kopf – die Schauspielerin leidet unter krankhaftem Haarausfall. Für die Tätlichkeit wurde der Schauspieler bis 2032 von den Oscar-Verleihungen ausgeschlossen.