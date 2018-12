Jamie Lee Curtis (60) will Kevin Hart (39) offenbar nicht so leicht davonkommen lassen. Nachdem homophobe Tweets von Hart erneut aufgetaucht sind und der Comedian verkündete, dass er auf seinen Job als Moderator der Oscar-Verleihung 2019 verzichten werde, meldete sich die Schauspielerin zu Wort. "Homophobie ist nichts Positives", twitterte der "Halloween"-Star in Bezug auf Harts Statement, in dem er unter anderem verkündete: "Alles, was ich tue, ist Positives zu verbreiten."

Hart hatte auf Instagram ein Video von sich selbst gepostet, in dem er im Bett liegt, und über seine gelöschten Tweets spricht: "Ich schwöre, unsere Welt wird mehr als verrückt", sagte Hart in dem Clip. "Ich werde mich nicht von der Verrücktheit frustrieren oder ärgern lassen, besonders nachdem ich hart daran gearbeitet habe, in den mentalen Zustand zu gelangen, in dem ich jetzt bin."

Sein Team habe ihn angerufen, erklärte der Schauspieler weiter, seine Mitarbeiter hätten ihm gesagt, dass die Welt verärgert sei "über Tweets, die du vor Jahren geschrieben hast". Er sei fast 40 Jahre alt, so Hart. "Wenn ihr nicht glaubt, dass Menschen wachsen, sich verändern und sich mit zunehmendem Alter weiterentwickeln, weiß ich nicht, was ich euch sagen soll."

Doch noch eine Entschuldigung

"Wenn ihr andere immer dort halten wollt, wo sie ihre Vergangenheit begründen oder erklären müssen - dann tut das", fügte er hinzu. "Ich bin der Falsche dafür." Er fühle sich gut und reif, und in einem Zustand, in dem er nichts tue, außer "Positives zu verbreiten". Später verriet Hart zudem, er sei gebeten worden, sich bei der Oscar-Academy zu entschuldigen, entschied sich jedoch dafür, dies nicht zu tun. Hart sagte, dass er schon mehrfach zu seinen alten Aussagen Stellung bezogen habe. Er habe darüber gesprochen, habe gesagt, was er falsch gemacht habe und wer er jetzt sei im Gegensatz zu dem, wer er damals war.

Der Comedian erklärte anschließend, dass er die Oscars nicht moderieren werde. "Der Grund dafür ist, dass ich in einer Nacht, in der so viele erstaunlich talentierte Künstler gefeiert werden sollen, keine Ablenkung darstellen möchte", twitterte er. Und obwohl er sich eigentlich nicht noch einmal entschuldigen wollte, schob Hart hinterher: "Ich entschuldige mich aufrichtig bei der LGBTQ-Community für meine unsensiblen Worte aus meiner Vergangenheit." In einem zweiten Tweet schrieb er zudem: "Es tut mir leid, dass ich Menschen verletzt habe. Ich entwickle mich weiter und möchte dies auch in Zukunft tun. Mein Ziel ist es, Menschen zusammenzubringen und sie nicht zu entzweien. Ich schicke meine Liebe und Anerkennung an die Academy. Ich hoffe, wir können uns wiedersehen."