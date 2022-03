Trauerfall bei Oti Mabuse: Die Tänzerin hat überraschend ihre Nichte verloren, die erst 28 Jahre alt war.

Traurige Nachrichten von Tänzerin Oti Mabuse (31). Ihre Nichte Tlhogi ist im Alter von nur 28 Jahren verstorben. Das hat die Schwester von "Let's Dance"-Star Motsi Mabuse (40) bei Instagram bekannt gegeben. Dazu teilt sie eine Reihe von gemeinsamen Fotos mit der Verstorbenen und schreibt: "Ich bin innerlich so erschüttert, dass ich den Schmerz nicht einmal ansatzweise beschreiben kann. So sollte das nicht laufen."

Demnach habe sie noch Pläne mit ihrer Nichte gehabt, etwa "die Welt zu bereisen und zu meinem Geburtstag an einem Strand in Jamaika zu tanzen. Ich habe dich jeden Tag von der Krippe, vom Schwimmen, vom Schach abgeholt, seit wir acht Jahre alt waren. Du warst erst 28 und doch der netteste, süßeste Mensch in meinem Leben", erinnert sie sich.

Für sie sei Tlhogi nicht nur ihre Nichte, sondern auch "kleine Schwester" und "beste Freundin" gewesen. Das Leben habe ihr die schlechtesten Karten ausgeteilt, jedoch habe sie immer "gekämpft". Abschließend schreibt sie: "Ich liebe dich von ganzem Herzen. Jetzt bist du weg und ich fühle mich in mehr als einer Hinsicht verloren, in einem Schmerz, den ich noch nie gefühlt habe." Woran die 28-Jährige verstarb, ist nicht bekannt.

Stars äußern ihr Beileid

Zahlreiche Stars haben liebevolle Worte in den Kommentaren hinterlassen. "Es tut mir so leid für deinen Verlust", schreibt etwa Sylvie Meis (43). Jorge González (54) kommentierte zudem rote Herzen und betende Hände. Schwester Motsi Mabuse möchte sich zu dem familiären Trauerfall jedoch nicht äußern, wie sie in einer Instagram-Story schreibt: "Das ist für mich Privatsache. Bitte respektiert meine Entscheidung."