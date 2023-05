von Carsten Heidböhmer Mehr als 2,6 Millionen Abrufe in zwei Tagen: Otto Waalkes ist auf TikTok extrem begehrt. Daran hat der Rapper Ski Aggu seinen Anteil –der sich den alten Otto-Hit "Friesenjung" vorgenommen hat.

"Bitte Otto bitte, bitte Otto bitte": Ein ganzes Stadion schreit – angefeuert von dem Rapper Ski Aggu – diesen Wunsch heraus (hier zu sehen). Adressat ist der Komiker Otto Waalkes. Der solle doch bitte seine Freigabe für die Verwendung seines Songs "Friesenjung" geben. Am Freitag wird Ski Aggu zusammen mit dem niederländischen Künstler Joost Klein einen Song veröffentlichen, der auch ein hochgepitchtes Sample von Ottos Lied verwendet.

Höchste Zeit also, dass der Komiker seine Zusage gibt. Zumindest erweckt die öffentlichkeitswirksam inszenierte Dramaturgie diesen Eindruck: Ein ganzes Stadion voller Menschen ruft nach Otto. Derweil fordern unzählige Fans in den sozialen Medien den Komiker auf, seine Zustimmung zu geben – und der erhört die Bitte.

Otto Waalkes mit TikTok-Premiere

Mit einem lauten "Holladahiti" gab der 74-Jährige am Dienstag auf der Plattform TikTok sein Debüt. Ein stolzes Alter, um noch einmal ganz neu anzufangen. Gleich in seinem zweiten Video gab der Ostfriese seinen offiziellen Segen zur Verwendung des Samples.

Im Split-Screen sieht man auf der linken Bildhälfte, wie Otto dem Song interessiert lauscht, mit dem Kopf nickt, bei der Textzeile "Motherfucker, ich küsse deine Schwester" die Stirn runzelt, dann aber strahlend den Refrain mitsingt. Auf der rechten Hälfte sieht man die beiden Künstler: Ski Aggu mit Vokuhila-Frisur, Joost Klein mit Schottenrock, beide mit Skibrille – die aus der S-Bahn steigen und am Bahnsteig wilde Tänze aufführen. 2,6 Millionen Abrufe verzeichnet der Clip in nur zwei Tagen. Otto hat die neue Plattform in Rekordzeit erobert.

Kommt der Sommerhit von Ski Aggu und Otto?

1993 hatte Waalkes eine eigentümliche Coverversion von Stings Hit "Englishman In New York" veröffentlich. Aus "I don't drink coffee, I take tea, my dear" wurde "Ihr trinkt Kaffee, ich trink Tee bei mir", und aus dem Engländer im fernen New York wurde ein Friesenjung hinterm Deich.

"Friesenjung" wurde für Otto eine Art Signature-Song. 2018 rockte er damit sogar das Heavy-Metal-Festival in Wacken und brachte die Menge dazu, das Lied auch nach dem Ende seines Auftritts weiterzusingen.

Nun sorgt die Spaßnummer auch auf den Konzerten des Rappers Ski Aggu für Begeisterung. Und dank Ottos Mithilfe könnte er der Hit der kommenden Festivalsaison werden. Angesichts der genialen PR-Strategie der beteiligten Künstler wäre das kein Wunder.

Verwendete Quellen: Ski Aggu auf TikTok, Otto Waalkes auf TikTok, Youtube,