Komiker-Urgestein Otto Waalkes (71, "Otto - Der Film") will es noch einmal wissen: Der gebürtige Ostfriese geht auf große "Holdrio Again!"-Tour, wie er seinen Fans via Twitter mit einem kleinen Ständchen mitteilt. "Ohne euch, fühle ich mich so allein, ohne euch will ich nicht mehr sein, ohne euch komme ich nicht an die Ruhr, deshalb geh' ich auf Tour", trällert er in dem kurzen Clip - mit Gitarre in der Hand und seiner gewohnten Flügel-Cap auf dem Kopf.

"Ich hoffe, das ist ok"

Seit seinem letzten Bühnenauftritt im Oktober 2017 sei so viel passiert, wie Otto zu dem Clip schreibt. "Deshalb wirds Zeit, dass ich wieder zu euch komm, egal, wo ihr wohnt - ich komm hin!" Fans müssen allerdings geduldig sein: Die Tour beginnt im April 2021. "Dazwischen muss ich noch ein bisschen Ausstellungen und Kino und so für euch machen, ich hoffe, das ist ok", erklärt der vielbeschäftigte Komiker die Wartezeit.

Am 4. April 2021 fällt in Emden der Startschuss. Danach folgen Auftritte unter anderem in Bremen (7. April), Dresden (18. April), Halle/Saale (21./22. April), Rostock (24. April), Berlin (30. April) und Nürnberg (3. Mai). Im Herbst folgen Shows unter anderem in Würzburg (4. Oktober), Karlsruhe (8. Oktober) und zuletzt Hamburg (14. November). Der exklusive Vorverkauf startet am Montag, 9. September (10 Uhr) bei Eventim.