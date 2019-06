"Hat sich ganz schön gut gehalten für so nen alten Kerl... und der Udo auch!"

Immer wieder gerne holt Udo Lindenberg (73, "Stärker als die Zeit") seinen ehemaligen WG-Kumpel aus Villa-Kunterbunt-Zeiten, Otto Waalkes (70), mit auf die Bühne. So auch am Freitag bei seiner neuen Show in der Mercedes-Benz Arena in Berlin, wo die beiden den AC/CD-Hit "Highway to Hell" coverten und dabei die Arena zum Beben brachten. Gar nicht schlecht für zwei Herren jenseits der 70, wie der Komiker auf Twitter befindet, wo er einen Clip des gemeinsamen Auftritts postete. Die Fans geben ihm Recht: "Ist wie alter Wein, wird immer besser", heißt es in den Kommentaren.