Schauspieler Owen Wilson hat in einer Tallkshow verraten, dass seine Mutter kürzlich im Alter von 80 Jahren geheiratet hat.

US-Schauspieler Owen Wilson (53) ist derzeit in der Rom-Com "Marry Me - Verheiratet auf den ersten Blick" neben Jennifer Lopez (52) zu sehen. In der Talkshow von Ellen DeGeneres (64) hat er nun verraten, dass er selbst ein hoffnungsloser Romantiker ist - wofür ein bestimmtes Familienmitglied verantwortlich ist.

"Ich bin schon ziemlich romantisch und weiß eine gute Liebesgeschichte zu schätzen. Meine Mutter hat kürzlich im Alter von 80 Jahren einen sehr netten Mann geheiratet", teilte Owen in der Sendung mit. "Es ist eine sehr romantische Geschichte, die zeigt, dass man in jedem Alter Liebe finden kann."

In der romantischen Komödie "Marry Me - Verheiratet auf den ersten Blick" spielt Jennifer Lopez an der Seite von Owen Wilson und Maluma (28). Sie verkörpert eine Popsängerin, die bei ihrer Live-TV-Hochzeit statt ihres Promi-Freundes (Maluma) einen zufällig ausgewählten Mann aus dem Publikum (Wilson) heiratet. In Deutschland und Österreich kam der Film am 10. Februar in die Kinos.