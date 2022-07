Ozzy und Sharon Osbourne feiern dieses Jahr am Unabhängigkeitstag ihren 40. Hochzeitstag. Bei Instagram blicken sie auf 40 Jahre Ehe zurück.

Ozzy Osbourne (73) hat in einem Instagram-Post seiner Frau Sharon Osbourne (69) zum 40. Hochzeitstag gratuliert. "Heute vor 40 Jahren! Alles Gute zum Jahrestag, mein Schatz", schrieb der Musiker am 4. Juli zu einem Hochzeitsbild der beiden. Auf dem Foto lächelt Sharon Osbourne im weißen Kleid ihren Ehemann an, während dieser in einem weißen Anzug gekleidet zufrieden in die Kamera blickt.

Auch Sharon Osbourne hat sich zu dem besonderen Tag auf Instagram geäußert. Zu einem Bild, auf dem das Paar Händchen hält, widmete sie ihrem Ehemann liebevolle Zeilen: "2022 ist für mich ein besonderes Jahr. Es bedeutet 40 Jahre Ehe mit meinem Liebling Ozzy. Wir trafen uns zum ersten Mal, als ich 18 war, seit über 52 Jahre sind wir Freunde, Liebhaber, Ehemann und Ehefrau, Großeltern und Seelenverwandte. Immer an der Seite des anderen. Ich liebe dich Ozzy."

1982 gaben sich die beiden auf Maui das Jawort. 2017 ließ das Paar sein Ehegelübde im Rahmen einer privaten Zeremonie in Las Vegas erneuern. Gemeinsam haben sie drei Kinder: Aimee (38), Kelly (37) und Jack (36).

Julia Roberts feiert 20. Hochzeitstag

Nicht nur die beiden haben sich am US-amerikanischen Unabhängigkeitstag das Jawort gegeben. Schauspielerin Julia Roberts (54) blickt an diesem Montag bei Instagram auf ihre Hochzeit mit Danny Moder (53) mit einem Kuss-Bild zurück. Die beiden sind seit 20 Jahren verheiratet.

Ebenso feiern Victoria (48) und David Beckham (47) am 4. Juli ihren Tag. Dieses Jahr blicken sie auf 23 Jahre Ehe zurück. Dazu schrieb Victoria Beckham unter anderem bei Instagram: "Heute feiern wir, dass wir 23 Jahre verheiratet sind, David, du bist mein Ein und Alles, ich liebe dich so sehr!" Ihr Ehemann fasste zusammen: "Wow, 23 Jahre und vier wunderschöne Kinder. Ich liebe dich, wir alle lieben dich."