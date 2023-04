von Eugen Epp Die Gesundheit von Ozzy Osbourne ist schwer angeschlagen, der Sänger zieht sich zunehmend aus der Öffentlichkeit zurück. Seine Frau Sharon berichtet nun, wie es ihm geht.

Seit Jahren leidet Ozzy Osbourne unter gesundheitlichen Schwierigkeiten. Der 74-jährige Kultrocker kommt offenbar nicht richtig auf die Beine, wie seine Frau Sharon Osbourne der englischen Tageszeitung "The Sun" sagte. Die 70-Jährige berichtete unter anderem von der Covid-19-Erkrankung des früheren Black-Sabbath-Sängers 2020.

"Es war sehr schwierig", erzählte Sharon Osbourne. "Seine Schwachstelle war schon immer seine Lunge – dann so eine Krankheit wie Covid zu bekommen, die deine Atmung beeinträchtigt. Es war wie Folter." Doch auch wenn der Musiker die Krankheit überstanden hat, gibt es immer wieder neue gesundheitliche Probleme. "Es ist, als ob eine Sache zur nächsten führt und dann zur nächsten", klagt seine Frau.

Ozzy Osbourne leidet an Parkinson

Bei Ozzy Osbourne war 2020 Parkinson festgestellt worden, außerdem musste er mehrfach am Rücken operiert werden. Dennoch veröffentlichte er im vergangenen Jahr noch ein neues Album. Mittlerweile hat sich Osbourne weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, seine Tour brach er im Februar wegen seiner angeschlagenen Gesundheit ab.

Sharon Osbourne, die seit 1982 mit Ozzy verheiratet ist, erklärte, dass ihr Mann derzeit "die ganze Zeit getestet" würde: "Ich denke: Nicht mehr, lieber Gott. Er hat alle Tests bestanden, er hat überlebt – bitte lasst ihn in Ruhe." Ozzy Osbourne selbst hatte im vergangenen Jahr mit der Zeitung "The Guardian" offen über sein Leben mit der Parkinson-Erkrankung gesprochen. "Du denkst, du hebst deine Füße, aber dein Fuß bewegt sich nicht. Ich fühle mich, als würde ich in Bleistiefeln herumlaufen", sagte er. "Man lernt, im Moment zu leben, denn man weiß nicht, was passieren wird. Du weißt nicht, wann du aufwachst und nicht mehr aus dem Bett kommst. Aber du denkst einfach nicht darüber nach."

Quellen: "The Sun" / "The Guardian"

