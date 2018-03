Mutige Beichte von Rap-Superstar P. Diddy (48, "No Way Out"). Wie der Musiker nun in einem Interview mit dem Männermagazin "GQ" verriet, litt er vor rund zweieinhalb Jahren an einer Depression. Der Grund für seinen Tiefpunkt im JAhr 2015 sei eine akute Handy-Sucht gewesen. Er habe sich damals "weit entfernt von Gott" gefühlt und sich deswegen nach Sedona im US-Bundestaat Arizona begeben, um von seiner Abhängigkeit loszukommen.

Dort habe er zurück zu seinen Wurzeln finden können, zu seiner Musik. "In Sedona habe ich mich wieder mit der Magie verbunden", sagte der extrovertierte Rapper. Er habe neue Songs in seinem Kopf gehört. Bis heute wüsste er nicht genau, was er mit den Liedern anstellen solle, die er in dieser Phase seines Lebens komponierte. Aber er fühle sich langsam wieder bereit, sich dem Wettbewerb im Radio zu stellen.

Steht den Fans also sogar ein neues Werk ins Haus? Das letzte Album von Sean Combs, so der bürgerliche Name von P. Diddy, wurde bereits im Jahr 2010 veröffentlicht und floppte. "Last Train to Paris" schaffte es nur auf Rang 7 der US-Charts, in Deutschland reichte es nur für Rang 52...